Як Галущенко й Шурма звільняли очільника Укренерго і що буде з грошима донорів на відновлення мереж

«Річ не в особі Кудрицького. А саме в питанні підстав і способі його усунення, що може підірвати довіру донорів і зупинити фінансування надалі. У такому разі, коли ще й розбиті генерації, українцям варто готуватися до зими без світла, як це було в липні. Це оптимістичний сценарій. За умови, що росіяни не продовжать добивати те, що залишилося», — зазначив співрозмовник з ринку.

«Мова про 100 млрд грн, які компанія отримує щорічно. Та плюс 1,5 млрд євро кредитних ліній», — пояснив він.

Незалежні члени наглядової ради компанії, які після демісії Кудрицького оголосили про свою відставку , також стверджують, що Укренерго забезпечило належний захист об'єктів високовольтної мережі від російських атак.

Критики очільника Укренерго стверджують, що його усунули за зрив робіт із захисту підстанцій від російських обстрілів. При цьому міжнародні донори, що виділили 1,5 млрд євро на цей захист і відновлення, претензій не мають.

Звільнення голови НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького негативно оцінили й у профільному парламентському енергетичному комітеті Верховної Ради. Навіть представники президентської фракції розповіли, що не розуміють підстав для такого кадрового рішення.

Незадовго до рішення ради на захист Кудрицького виступили посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, регіональні керівники Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Арвід Тюркнер і Міжнародної фінансової корпорації ( IFC ) Інес Роша, мовляв, імовірне звільнення непокоїть «з погляду узгоджених зобов'язань України з корпоративного управління, включно із суверенним гарантованим фінансуванням від міжнародних фінансових установ, спрямованим на Укренерго». Однак до партнерів вирішили не дослухатися.

Напередодні президент Володимир Зеленський на засіданні Ставки нібито запропонував Кудрицькому написати заяву про звільнення (офіційного цієї інформації не підтверджено).

Ставка й попередження міжнародних партнерів

30 серпня відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому голову правління НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицього звинуватили в недостатній захищеності об'єктів компанії від ворожих атак. Через останні масовані обстріли знову загострився дефіцит електроенергії.

Як розповів LB.ua співрозмовник в оточенні Кудрицького, рішення звільнити його на Ставку притягнули дві людини: заступник (уже колишній) очільника ОП Ростислав Шурма й чинний міністр енергетики Герман Галущенко.

Фото: ОПУ Міністр енергетики Герман Галущенко й заступник керівника ОПУ Ростислав Шурма

«Вони зі самого призначення Кудрицього 2 серпня 2020 року копали під нього, бажаючи перебрати на себе всі фінансові потоки компанії та донорів, — заявив він. — Зараз, після чергових обстрілів, з’явилося потрібне їм тло й емоції».

Ці слова підтвердив Ярослав Железняк.

«Яскраве політично вмотивоване рішення про звільнення одного з найпритомніших керівників державної компанії ініціювало тріо: Галущенко — Шурма й Ігор Миронюк (радник Міненерго, у минулому довірена особа й помічник колишнього депутата Андрія Деркача, звинуваченого в державній зраді), які давно хотіли звільнити його. Реальна причина — це тваринне бажання сісти на всі фінансові потоки. Мова про 100 млрд грн, які компанія отримує щорічно. Та плюс 1,5 млрд євро кредитних ліній. НКРЕКП захопили, після того як додали Укренерго, побудову корупційної піраміди можна вважати завершеною. З чим я наших корупціонерів і вітаю», — заявив нардеп.

Після витоку інформації зі Ставки депутатка від фракції «Голос» Інна Совсун опублікувала спільного листа від міжнародних донорів, які закликали відтермінувати розгляд питання про відставку, допоки наглядову раду не укомплектують сьомим членом.

Наглядова рада Укренерго до відставки Кудрицького складалася з шести осіб: голови Даніеля Доббені, членів Педера Андреасена, Романа Піонтковського (усі троє незалежні) та Юрія Бойка, Юрія Токарського й Олександра Баранюка, які представляли державу.

Фото: Facebook-сторінка Володимира Кудрицького

«У листі міжнародні партнери навіть уже без натяків, а прямо наголосили, що звільнення Кудрицького — це погана ідея. І не тільки з погляду корпоративного управління (бо воно не передбачає, що Ставка щось там доручає наглядовій раді), а навіть з погляду мільярдів євро кредитів для Укренерго», — пояснив Ярослав Железняк.

Однак рекомендації донорів проігнорували. 2 вересня наглядова рада достроково звільнила Кудрицького.

За звільнення проголосували троє членів наглядової від держави: Юрій Токарський, Олександр Баранюк, Юрій Бойко, а також незалежний Роман Піонтковський. Ще двоє незалежних висловилися проти.

Розпад наглядової ради й реакція Кудрицького

Рішення наглядової ради обернулося демаршем її голови Даніеля Доббені й ще одного незалежного члена Педера Андреасена, які оприлюднили офіційну заяву, в котрій назвали звільнення Кудрицького політично мотивованим й ухваленим під тиском. Обоє 3 вересня подали письмові повідомлення, що достроково припиняють повноваження.

В офіційній заяві на сайті компанії вони зазначили, що Кудрицький «прозвітував про захист об'єктів високовольтної мережі під час російських атак і ситуацію довкола компанії в публічній площині». Доббені й Андреасен вважають, що при цьому для звільнення не було жодних обґрунтованих підстав.

Фото: kmu.gov.ua Прем'єр Денис Шмигаль перевіряє будівництво захисту енергооб’єктів Волинської та Львівської областей, квітень 2024 року.

«З перших днів нашої роботи в Укренерго ми відчували політичний тиск і спостерігали постійні спроби в обхід конкурсу призначити в правління компанії людей, професійні якості яких викликали сумніви. Ми регулярно отримували звіти від менеджменту компанії під час засідань про негативний вплив на репутацію компанії анонімних джерел у соцмережах і тиск на співробітників з боку правоохоронних органів», — констатували вони.

«Порушення принципів корпоративного управління та прийняття рішення звільнити її керівника без доказу неналежного управління є неприйнятним і може позначитися на подальшій співпраці Укренерго з операторами-членами ENTSO-E», — попередили незалежні члени.

2022 року Україна розірвала зв’язки з російською системою й Білоруссю, приєдналася до європейської мережі ENTSO-E й стала її повноправним членом.

«Тому попередження, що відставка позначиться на співпраці України з операторами єдиної європейської мережі — це дуже тривожний дзвіночок і реальна загроза для проходження зимового періоду. Ми можемо залишитися без імпорту в єдиній системі. А Даніель Доббені й Педер Андреасен — колишні топові й калібровані менеджери ENTSO-E, з дуже великим впливом, такі заяви так просто вони не роблять», — переконаний співрозмовник з ринку.

Мова про можливий вимушений імпорт електроенергії, про який в інтерв'ю BBC розповідав сам Кудрицький:

«Узимку в нас точно буде досить суттєва підтримка з боку європейських країн. Перш за все тому, що Укренерго об’єднало українську та європейську енергосистему, забезпечило цю технічну можливість імпорту, а економічну можливість забезпечили ці більш лібералізовані ціни саме на оптовому ринку електрики. Це не стосується тарифів домогосподарства, це стосується цін для бізнесу і цін на вільному енергетичному ринку».

Фото: Макс Требухов Володимир Кудрицький

Колишній голова правління Укренерго також прокоментував своє звільнення, зазначивши, що воно не має жодного стосунку до захищеності підстанцій Укренерго.

«На підстанціях Укренерго побудовано більш ніж 60 антидронових укриттів, практично на кожній підстанції. Такі інженерні споруди лише на об’єктах Укренерго. Там, де замовником виступала компанія, не витрачено жодної гривні з державного бюджету — адже всі вони побудовані за кошти міжнародної підтримки», — заявив він.

Голова комітету парламенту з питань енергетики Андрій Герус у коментарі «Суспільному» підтвердив, що Укренерго завершило будівництво укриттів на 36 підстанціях, що «більше, ніж збудували всі енергетичні компанії разом узяті».

Відтак голова комітету не бачить причин звільняти Кудрицького, надто через недостатній захист підстанцій.

«Зуби» Галущенка й Шурми

З Ростиславом Шуромою у Володимира Кудрицього давня історія протистояння.

Ще восени 2022 року поляки просили Україну допомогти з експортом електроенергії. Важливо, що це було до атак росіян на нашу енергетичну систему. Як писали «Наші гроші», тоді президент Володимир Зеленський пообіцяв польському прем’єрові Моравецькому терміново, до 8 грудня, добудувати високовольтну лінію електропередачі між Україною та Польщею. Це дозволило б не лише підтримати наших сусідів, які прийняли понад мільйон українських біженців, а й заробити на експорті енергії до 40 мільйонів гривень на добу.

Фото: Укренерго Це одна з високовольтних ліній електропередач, яка зараз з'єднує нас із Європою, дозволяє імпортувати або експортувати електроенергію.

Для цього Укренерго оголосило тендер, аби встановити трансформатори й релейну апаратуру очікуваною вартістю 263,80 мільйона гривень на Хмельницькій АЕС. На цей тендер претендувала компанія ЕДС, яку пов’язують з Ростиславом Шурмою.

Однак через суспільний резонанс компанія мусила вийти з тендеру.

Загострилося протистояння в серпні минулого року, коли розслідувачі з Bihus.Info випустили сюжет про сонячні станції, співвласником яких є брат Шурми — вони опинилися під російською окупацією, однак отримували гроші від України за зеленим тарифом аж до літа 2023 року, хоча не були під’єднані до енергосистеми.

За інформацією наших співрозмовників, Шурма тоді вирішив, що саме голова правління Кудрицький причетний до витоку цієї інформації.

«А після вже після постійних атак росіян на нашу енергетику й завдання будувати укриття на об’єктах до Укренерго почали звертатися з пропозиціями конкретні підрядники. І результат не задовольнив пана Ростислава», — пояснив співрозмовник, близький до Кудрицького.

Ростислав Шурма також позбувся посади — увечері 4 вересня написав заяву на звільнення. Джерела LB.ua переконані, що зробив це під тиском міжнародних партнерів. І що вагомим аргументом виявилися стосунки Шурми з міністром екології часів Януковича й акціонером газодобувної компанії Burisma Миколою Злочевським.

Фото: zn.ua Микола Злочевський

Не менш складні стосунки в Кудрицького з чинним міністром енергетики.

«Коли постало питання відновлювати енергосистему після обстрілів, Міненерго запропонувало свою філософію — ставку на будівництво атомних блоків (до призначення міністром Герман Галущенко працював на керівних посадах у НАЕК "Енергоатом"). А це бетон, закупівлі, від чого їм всім дуже приємно. Тоді як самі атомні блоки будуть через 10 років, — припустив співрозмовник LB.ua з ринку. — А ми кілька місяців тому презентували концепцію децентралізованої генерації. Яку Офіс Президента й Міненерго сприйняли як "дайте гроші на відбудову регіонам". Зрозуміло, що вони на таке піти не могли».

Співрозмовник також нагадав, як влітку після масованих обстрілів світла не було мінімум по 10, а то й більше годин.

«Однак насправді такі великі перебої були пов'язані з тим, що 15 липня на Південноукраїнській атомній електростанції згоріли два трансформатори. У Верховній Раді на годині уряду про це питали депутати. Проте Галущенко не просто не визнав цього, а намагався списати на Укренерго, на проблеми в мережі, за що відповідає компанія. І таке переведення стрілок було перманентним», — заявив наш співрозмовник.

Фото: Укрінформ Герман Галущенко на трибуні ВРУ

А вже 4 вересня джерела ZN.ua повідомили, що два блоки АЕС знову не працюють на повну потужність — через поломки. Остання сталася 3 вересня.

«Переможні реляції Енергоатому про дострокові ремонти мають не тільки радувати, але й лякати. Тому до питання міністрові енергетики про захист розподільних пристроїв АЕС додається питання якості ремонтів. Якщо блоки вилітатимуть узимку, нам усім буде непереливки», — попередив Ярослав Железняк.

Коли оберуть нового голову та як виконувач обов'язків буде протистояти тиску?

Наразі виконувати обов'язки голови Укренерго буде заступник голови правління Олексій Брехт, який відповідає за експлуатацію, відновлення та розвиток високовольтної інфраструктури. Також ухвалене рішення про проведення конкурсу на заміщення посади очільника НЕК.

“В Укренерго є дві несучі конструкції: інженери з побудови системи та ремонтів і диспетчери, які щоденно балансують мережу. Це супер професіонали. Брехт керує саме інженерами, він — фахівець з багаторічним досвідом. Тому рішення правильне, щоб зберегти управління компанією”, — зазначив співрозмовник з ринку, додавши, що в.о. голови “буде стримувати бажання декого залізти в компанію. Брехт — інженер на сто відсотків, він не буде грати я у якісь ігри. Оскільки мережа — це те, що він збудував”.

Фото: facebook/NPC Ukrenergo Олексій Брехт

Втім, новий конкурс — під питанням після демаршу голови та ще одного незалежного члена наглядової ради. Тепер слово за урядом, який має ухвалити рішення про укомплектування по суті нової наглядової ради.

Можливі наслідки

“Найгірше те, що звільнення Володимира — це не вирішення проблем. Найгірше те, що після цього звільнення у нас почнуться проблеми”, — переконаний голова підкомітету з питань газотранспортної галузі енергетичного комітету Андрій Жупанин.

Дуже скоро ми побачимо реакцію міжнародників та наслідки, які потягне це рішення”, додав Ярослав Железняк.

“Думаю, віддача буде також швидка і достатньо болісна”, — заявив він.

Фото: facebook/Андрій Жупанин Андрій Жупанин

«За Кудрицького донори дали компанії не лише обладнання, а й живих грошей 1,5 млрд євро. Це означало, що компанії довіряли. Тепер же зламали корпоративне управління. Довіри міжнародних донорів немає. Є дуже і дуже великі сумніви, що донори відновлять фінансування, — сказав співрозмовник з ринку. — Відключення минулого року були через побиті мережі, трансформатори, які на цю зиму підготували й захистили. Проте цього року розбили саму генерацію. А на її відновлення, за що відповідає Міненерго, теж потрібні гроші. І в бюджеті їх немає, потрібне зовнішнє фінансування. А його без довіри ніхто не дасть».