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Кадрові ротації: Арахамія розповів про майбутні зміни в уряді

На засіданні фракції "Слуги народу" напрацювали "загальну картину кадрових ротацій" в уряді.

Кадрові ротації: Арахамія розповів про майбутні зміни в уряді
Фото: Пресслужба СН

На засіданні фракції "Слуга Народу" за участю президента Володимира Зеленського у середу, 4 вересня обговорили кадрові оновлення в уряді.

Про це повідомив керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Керівник фракції наголосив, що за результатами засідання напрацьовано загальну картину кадрових ротацій.

Зокрема, планується, що главою МЗС замість Дмитра Кулеби стане Андрій Сибіга.

Мінрегіон очолить Олексій Кулеба.

Як додає Арахамія, Кулеба "очолить міністерство у тому вигляді, як воно працює зараз. Згодом, як і було задумано, його розділять за напрямками інфраструктури і регіональної політики".

Міністеркою юстиції-віцепремʼєркою з євроінтеграції стане Ольга Стефанішина, яку Рада раніше звільнила з посади віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. 

Мінветеранів очолить Наталія Калмикова.

"Міністерство культури та інформаційної політики – Микола Точицький. На даному етапі маємо посилити боротьбу з дезінформацією, для цього завдання потрібен кандидат з міжнародним досвідом", — зазначає Арахамія.

Також, планується, що Мінагро очолить Віталій Коваль, Мінмолоді — Матвій Бідний, Мінекології – Світлана Гринчук.

Замість Олександра Камишіна, Мінстратегпром очолить Герман Сметанін. А сам Камишін перейде в Офіс президента, де продовжить займатися питанням озброєння та інфраструктури. 

Також в Офіс президента перейде Ірина Верещук, яка буде працювати профільною заступницею керівника ОП. 

"Обговорили створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців. Проводимо обговорення кандидатів, які могли би його очолити", — додає Арахамія.

Більше про деталі обговорень звільнення та призначення нових урядовців під час засідання фракції "Слуга народу" читайте у матеріалі LB.ua.

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