Міністра стратегічної промисловості відправили в відставку

До цього депутати голосували за відставку голови ФДМ, і голосів не вистачило.

Верховна Рада відправила у відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

За проголосували 243 нардепи. Про це відомо з трансляції засідання, яку веде депутат Олексій Гончаренко.

Камишін – перший міністр, який сьогодні прийшов звітувати перед розглядом його відставки.

Він займав цю посаду з березня 2023-го, а до цього був головою правління "Укрзалізниці": спочатку, з серпня 2021 року, в статусі в.о., а потім із жовтня – повноцінно.

За даними LB.ua, Камишіна готувалися призначити на місце Олексія Кулеби заступником голови Офісу президента.