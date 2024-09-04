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Міністра стратегічної промисловості відправили в відставку

До цього депутати голосували за відставку голови ФДМ, і голосів не вистачило. 

Міністра стратегічної промисловості відправили в відставку
Фото: Ярослав Железняк

Верховна Рада відправила у відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна

За проголосували 243 нардепи. Про це відомо з трансляції засідання, яку веде депутат Олексій Гончаренко. 

Камишін – перший міністр, який сьогодні прийшов звітувати перед розглядом його відставки. 

Він займав цю посаду з березня 2023-го, а до цього був головою правління "Укрзалізниці": спочатку, з серпня 2021 року, в статусі в.о., а потім із жовтня – повноцінно.

За даними LB.ua, Камишіна готувалися призначити на місце Олексія Кулеби заступником голови Офісу президента. 

  • Про підготовку кадрових змін джерела LB.ua повідомили 2 вересня. Тоді, за інформацією редакції, Рада готувалася призначити нових міністрів для Мінінфраструктури та Мінрегіону. 

  • 3 вересня нардеп Ярослав Железняк повідомив, що список звільнених та призначених міністрів буде ширшим, і серед тих, хто піде на звільнення, може бути і Дмитро Кулеба. 

  • Увечері вівторка надійшли заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюськи і міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця. Також звільнитися захотів голова Фонду держмайна.

  • Потім заяву написала і віцпрем'єрка Ірина Верещук, яка очолювала міністерство реінтеграції.

  • Також звільнитися захотіла віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина. За даними LB.ua, вона стане міністром юстиції.

  • У правлячій партії це назвали "великим перезавантаженням". За словами голови фракції "Слуга народу", замінити планують половину складу уряду. 

  • Заміна Кабміну з прем'єр-міністром на час воєнного стану заборонена законодавством. 

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