Міністра стратегічної промисловості відправили в відставку

Верховна Рада відправила у відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.
За проголосували 243 нардепи. Про це відомо з трансляції засідання, яку веде депутат Олексій Гончаренко.
Камишін – перший міністр, який сьогодні прийшов звітувати перед розглядом його відставки.
Він займав цю посаду з березня 2023-го, а до цього був головою правління "Укрзалізниці": спочатку, з серпня 2021 року, в статусі в.о., а потім із жовтня – повноцінно.
За даними LB.ua, Камишіна готувалися призначити на місце Олексія Кулеби заступником голови Офісу президента.
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Увечері вівторка надійшли заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюськи і міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця. Також звільнитися захотів голова Фонду держмайна.
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