Головне за ніч та ранок середи, 4 вересня: семеро загиблих внаслідок удару по Львову, атака на Кривий Ріг, понад 200 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 207 бойових зіткнень , бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, 53 загиблих у Полтаві.

Унаслідок нічної російської атаки у Львові загинули семеро людей, ще 45 дістали поранення.

Місцева влада повідомила, що три жертви – діти, зокрема дівчинка 14 років. Водночас, за даними ДСНС, загиблих дітей двоє. Є діти і серед поранених.

На території міжнародного аеропорту "Львів" виявили уламки збитої ракети. За попередньою інформацією інфраструктура аеропорту не пошкоджена, повідомили в ДСНС.

За даними Офісу генерального прокурора, внаслідок атаки в історичній частині міста пошкоджено житлові будинки. Також пошкоджено навчальні та медичні заклади.

Уночі борти стратегічної авіації ворога, про які попереджали Повітряні Сили, здійснили пуски крилатих ракет X-101. По всій Україні оголошувалася повітряна тривога.

Станом на 4:50 фіксувалася загроза для Чернігівщини, Київщини та Житомирщини. У західних регіонах тривала атака ударних безпілотників. Згодом росіяни атакували Львів і Кривий Ріг крилатими ракетами.

У Кривому Розі внаслідок атаки російської армії поранені п'ятеро людей, зокрема дівчинка десяти років.

Вона госпіталізована. Також поранення дістали жінки 62, 83 і 84 років, 70-річний чоловік, повідомив у Telegram голова ОВА Сергій Лисак.

"У місті пошкоджений готель. У декількох багатоповерхівках вибиті вікна", – повідомив він.

Також пошкоджені чотири навчальні заклади, аптека, магазин і щонайменше чотири машини. Будівля готелю зруйнована з першого по третій поверх.

За інформацією мера Кривого Рогу Вілкула, ворожа ракета влучила в об'єкт інфраструктури в центрі міста. Від вибухової хвилі постраждало понад десять багатоповерхівок.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби відбулося 207 зіткнень із окупантами, понад половина з них – на Покровському та Курахівському напрямку.

Росія завдала двох ракетних ударів (три ракети), 86 авіаударів (123 КАБи), здійснила понад 4200 обстрілів, зокрема 97 – з реактивних систем залпового вогню.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 32 атаки противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Невського, Макіївки, Новосадового, Греківки і Дружелюбівки.

На Покровському захисники відбили 61 атаку окупантів. Росіяни намагалися просунутися неподалік Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького, Селидового. Основні зусилля ворога були в районі Новогродівки, Гродівки та Михайлівки.

На Курахівському напрямку оборонці продовжують стримувати ворога у районах населених пунктів Галицинівка, Українськ, Красногорівка, Желанне, Костянтинівка. Росіяни 50 разів намагалися прорвати оборону.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1390 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 620 350 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 4 вересня Росія завдала удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними БпЛА типу "Shahed". Протиповітряна оборона працювала у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Волинській, Тернопільській, Київській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 42 повітряних цілей. У результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:

4 крилаті ракети Х-101;

3 крилаті ракети «Іскандер-К»;

22 ударні БпЛА «Shahed-131/136.

Шість ударних безпілотників локаційно втрачено (імовірно подавлені РЕБ), один – полетів у Білорусь.

Унаслідок удару Росії по навчальному закладу в Полтаві загинули 53 людини.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Постраждало 298, врятовано 25 осіб, з них 11 деблоковано з-під завалів.

За уточненими даними, під завалами, може перебувати ще до п'яти осіб. Роботи тривають. Рятувальні служби продовжують працювати з урахуванням безпекової складової.

Унаслідок атаки частково зруйновано шестиповерхову будівлю навчального корпусу, пошкоджено три багатоквартирні будинки, п'ять приватних будинків та офіс.

Верховна Рада сьогодні звільнить віцепрем'єрку Ірину Верещук, голову МЗС Дмитра Кулебу, віце-прем'єрку Ольгу Стефанішину та міністра юстиції Дениса Малюську. Завтра (5 вересня) парламент планує призначити нових урядовців. Остаточний список кандидатів оголосять на засіданні фракції "Слуга народу" ввечері 4 вересня, повідомили джерела LB.ua у Верховній Раді.

"Буде відставка міністра юстиції Дениса Малюськи, який давно за власним бажанням хотів звільнитися. Але не відпускали. Його повноваження перебере віцепремʼєрка Ольга Стефанішина, яка давно займається євроінтеграцією. Яка також формально написала заяву на звільнення, але по факту буде підвищена", – каже співрозмовник.

Які ще очікуються зміни – в нашій новині.

Подав у відставку міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Заяву міністра розглянуть на одному з найближчих засідань.

Президент України Володимир Зеленський в ексклюзивному інтерв'ю NBC News заявив, що Україна не буде залишати територію Курської області впродовж "необмеженого часу".

За словами глави держави, не йдеться про окупацію, адже "нам не потрібні їхні землі, і ми не хочемо приносити туди свій український спосіб життя". Проте Курщина відіграє важливу роль у реалізації "плану перемоги", який Зеленський, як і раніше, обіцяє невдовзі представити партнерам, зокрема Сполученим Штатам.

Президент підтвердив, що адміністрація Джо Байдена не знала про проведення Курської операції, яка трималася в таємниці і від багатьох впливових людей в Україні – навіть представників розвідки.

На питання щодо захоплення інших російських територій Зеленський відповісти відмовився, адже "не може про це говорити", а "успіх близький до несподіванки".

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!