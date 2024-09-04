На Донеччині затримали колишнього міліціонера, який допомагав росіянам атакувати Торецьк

Щоб допомогти окупантам прорватися до міста, чоловік приховано фіксував розташування опорних пунктів та укріпрайонів ЗСУ.

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині колишнього міліціонера - інформатора ФСБ Росії. Чоловік передавав окупантам локації українських військ, які обороняють місто Торецьк.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, ворожим поплічником є колишній співробітник місцевого підрозділу розформованої міліції, який чекав на захоплення громади. Щоб допомогти російським окупантам прорватися до міста, чоловік обходив населений пункт і приховано фіксував розташування опорних пунктів та укріпрайонів ЗСУ.

Також він намагався встановити координати штабів та бойових позицій української артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів на Торецькому напрямку.

Інформацію зрадник пересилав у Телеграм-бот, який адміністрували представники ФСБ. Також він передавав відомості своєму давньому знайомому – "співробітнику народної міліції ДНР".

Зловмисника затримали під час контрдиверсійних заходів. У нього вилучили мобільний телефон, який той використовував для комунікації з окупантами.

Чоловіку повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ). Йому загрожує до 12 років тюрми.

Як повідомлялося, у прифронтовосу місті Торецьк залишилося близько 3000 людей, яких досі не евакуювалися. Мирні жителі ховаються від обстрілів у підвалах.