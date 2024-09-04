​Укрзалізниця попередила про затримку низки поїздів через знеструмлення на Львівщині

Як повідомлялося, вночі росіяни атакували Львів. Унаслідок нічної атаки загинули семеро людей, понад 30 постраждалиПошкоджені житлові будинки. Також повідомлялося про загоряння в районі головного залізничного вокзалу .

Зазначається, що з мінімальними затримками відправляють поїзди:

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Низка пасажирських поїздів затримуються через знеструмлення на Львівщині. Залізничники виводять резервні тепловози.

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