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​Укрзалізниця попередила про затримку низки поїздів через знеструмлення на Львівщині

Залізничники виводять резервні тепловози.

​Укрзалізниця попередила про затримку низки поїздів через знеструмлення на Львівщині
Ілюстративне фото
Фото: Укрзалізниця

Низка пасажирських поїздів затримуються через знеструмлення на Львівщині. Залізничники виводять резервні тепловози.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що з мінімальними затримками відправляють поїзди:

  • № 59 Київ-Чоп, 
  • № 91 Київ-Львів, 
  • № 25/135 Одеса-Ясіня, Чернівці, 
  • № 11 Одеса-Львів, 
  • № 149 Полтава-Чернівці, 
  • № 746 Львів-Київ, 
  • № 368 Ужгород-Ковель. 

Як повідомлялося, вночі росіяни атакували Львів. Унаслідок нічної атаки загинули семеро людей, понад 30 постраждалиПошкоджені житлові будинки. Також повідомлялося про загоряння в районі головного залізничного вокзалу

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