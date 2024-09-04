​Укрзалізниця попередила про затримку низки поїздів через знеструмлення на Львівщині

Низка пасажирських поїздів затримуються через знеструмлення на Львівщині. Залізничники виводять резервні тепловози.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Зазначається, що з мінімальними затримками відправляють поїзди:
- № 59 Київ-Чоп,
- № 91 Київ-Львів,
- № 25/135 Одеса-Ясіня, Чернівці,
- № 11 Одеса-Львів,
- № 149 Полтава-Чернівці,
- № 746 Львів-Київ,
- № 368 Ужгород-Ковель.
Як повідомлялося, вночі росіяни атакували Львів. Унаслідок нічної атаки загинули семеро людей, понад 30 постраждалиПошкоджені житлові будинки. Також повідомлялося про загоряння в районі головного залізничного вокзалу.