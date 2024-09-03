​Рада отримала заяву від Стефанішиної про відставку. Вона перебере функції міністра юстиції

Парламент отримав заяву від віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної про відставку.
Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
"До Верховної Ради України надійшла заява від віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішиної О.В. про відставку. Заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань", - зазначив Голова ВРУ.
Джерела LB.ua повідомили, що віцепрем'єрка перебере на себе функції міністра юстиції Дениса Малюськи.
За інформацією іншого джерела з політради партії "Слуга народу", "широкої наради з приводу кадрів не було. Все у вузькому колі. На завтра все оголосять на засіданні фракції", - сказав нардеп.
Інший парламентар підтвердив, що "остаточного списку на звільнення наразі немає".
- Керівник фракції "Слуги народу" у парламенті Давид Арахамія повідомив про "велике перезавантаження уряду", на яке можна очікувати цього тижня.
- За його словами, понад 50% штатної чисельності Кабміну зазнає змін.
- 3 вересня також стало відомо, що до Верховної Ради надійшли заяви про відставку від трьох міністрів, а також голови Фонду державного майна.
- За інформацією нардепа Ярослава Железняка, цього тижня "вірогідно будуть" кадрові зміни в уряді. Йдеться про точкові зміни, а не перезавантаження всього Кабміну разом із його керівником, що неможливо під час воєнного стану.
- Деяких міністрів просто відправлять у відставку, деяких – для того, щоб потім призначити на нову посаду.