​Рада отримала заяву від Стефанішиної про відставку. Вона перебере функції міністра юстиції

Джерела LB.ua повідомили також, що "широкої наради з приводу кадрів не було".

Парламент отримав заяву від віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної про відставку.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради України надійшла заява від віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішиної О.В. про відставку. Заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань", - зазначив Голова ВРУ.

Фото: Facebook/Ruslan Stefanchuk заява Ольга Стефанішиної

Джерела LB.ua повідомили, що віцепрем'єрка перебере на себе функції міністра юстиції Дениса Малюськи.

За інформацією іншого джерела з політради партії "Слуга народу", "широкої наради з приводу кадрів не було. Все у вузькому колі. На завтра все оголосять на засіданні фракції", - сказав нардеп.

Інший парламентар підтвердив, що "остаточного списку на звільнення наразі немає".