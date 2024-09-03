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​Рада отримала заяву від Стефанішиної про відставку. Вона перебере функції міністра юстиції

Джерела LB.ua повідомили також, що "широкої наради з приводу кадрів не було".

​Рада отримала заяву від Стефанішиної про відставку. Вона перебере функції міністра юстиції
Ольга Стефанішина
Фото: Українське радіо

Парламент отримав заяву від віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної про відставку.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради України надійшла заява від віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішиної О.В. про відставку. Заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань", - зазначив Голова ВРУ.

заява Ольга Стефанішиної
Фото: Facebook/Ruslan Stefanchuk
заява Ольга Стефанішиної

Джерела LB.ua повідомили, що віцепрем'єрка перебере на себе функції міністра юстиції Дениса Малюськи.

За інформацією іншого джерела з політради партії "Слуга народу", "широкої наради з приводу кадрів не було. Все у вузькому колі. На завтра все оголосять на засіданні фракції", - сказав нардеп. 

Інший парламентар підтвердив, що "остаточного списку на звільнення наразі немає".

  • Керівник фракції "Слуги народу" у парламенті Давид Арахамія повідомив про "велике перезавантаження уряду", на яке можна очікувати цього тижня. 
  • За його словами, понад 50% штатної чисельності Кабміну зазнає змін. 
  • 3 вересня також стало відомо, що до Верховної Ради надійшли заяви про відставку від трьох міністрів, а також голови Фонду державного майна.
  • За інформацією нардепа Ярослава Железняка, цього тижня "вірогідно будуть" кадрові зміни в уряді. Йдеться про точкові зміни, а не перезавантаження всього Кабміну разом із його керівником, що неможливо під час воєнного стану. 
  • Деяких міністрів просто відправлять у відставку, деяких – для того, щоб потім призначити на нову посаду.
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