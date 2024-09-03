Заступник генсека НАТО з 10 вересня йде у відставку

Виконуватиме його обов'язки заступник генерального секретаря з політичних питань і політики безпеки Боріс Руге.

Заступник Єнса Столтенберга Мірча Джоане повідомив про те, що з 10 вересня йде у відставку.

Про це зазначено на сайті НАТО.

Генеральний секретар прийняв відставку і подякував Джоане за роботу.

"Мірча служив НАТО майже п'ять років. Його увага до технологій та нових викликів безпеки мала вирішальне значення для просування інновацій у Альянсі. Він є справжнім "трансатлантистом", і його робота з партнерами принесла велику користь НАТО", - сказав Столтенберг.

Мірча Джоане став першим румуном на посаді заступника генсека НАТО.

Наразі його обов'язки до призначення наступника виконуватиме заступник генерального секретаря з політичних питань і політики безпеки Боріс Руге.