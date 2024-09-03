Естонія до 2030 року планує повністю відмовитися від навчання російською у школах та дитсадках

В Естонії з початком нового навчального року всі перші класи та групи дитячих садків починають навчання естонською мовою без паралельного вивчення російської.

Про це повідомило Міністерство освіти країни.

Зазначається, що це - історичне рішення, адже паралельне навчання російською мовою у країні тривало десятиліттями.

Перехід на естономовну освіту триватиме з вересня цього року до 2030-го, згідно із законом.

"Це новий шлях, який, сподіваюся, через десять років приведе нас до майбутнього, коли система освіти більше не буде ділити дітей за рідною мовою і кожен матиме рівні можливості продовжувати освіту та досягати успіху в житті", – зазначила міністерка освіти Крістіна Каллас.

Станом на 2021 рік російськомовні школи в Естонії становили 14% від усіх освітніх закладів.