Естонія до 2030 року планує повністю відмовитися від навчання російською у школах та дитсадках

В Естонії з початком нового навчального року всі перші класи та групи дитячих садків починають навчання естонською мовою без паралельного вивчення російської.
Про це повідомило Міністерство освіти країни.
Зазначається, що це - історичне рішення, адже паралельне навчання російською мовою у країні тривало десятиліттями.
Перехід на естономовну освіту триватиме з вересня цього року до 2030-го, згідно із законом.
"Це новий шлях, який, сподіваюся, через десять років приведе нас до майбутнього, коли система освіти більше не буде ділити дітей за рідною мовою і кожен матиме рівні можливості продовжувати освіту та досягати успіху в житті", – зазначила міністерка освіти Крістіна Каллас.
Станом на 2021 рік російськомовні школи в Естонії становили 14% від усіх освітніх закладів.
- Рішення про відмову від російської мови в школах ухвалив уряд восени 2022 року після повномасштабного нападу Росії на Україну. На реалізацію цього плану у державному бюджеті на 2024-2027 роки заплановано 221 мільйон євро, до яких додадуть зовнішні кошти у розмірі 28,6 мільйона євро.
- Про це говорили і раніше. Так у 2021 році в Міносвіти говорили, що до 2035 року у всіх державних школах навчання буде проходити естонською мовою.
- На початку 2024 року прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас підтвердила плани уряду припинити фінансування російськомовної освіти.