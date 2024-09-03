BBC: пов'язані з урядом Ізраїлю організації спонсорували нелегальні поселення на Західному березі

За даними BBC World Service, пов'язані з ізраїльським урядом організації спонсорували незаконні поселення на території Західного Берега річки Йордан. Ці поселення були різними: від ферм до караванів, часто не дотримувалися чітких меж і були незаконними як з точки зору міжнародного закону, так і з точку зору законів Ізраїлю. Журналісти повідомили, що ізраїльські організації надали гроші та землю для створення таких поселень.

Торік Айєша Штаєх, літня палестинська жінка, розповіла журналістам, що якийсь чоловік приставив до її голови пістолет і скомандував виїхати з будинку, де вона мешкала протягом 50 років. За її словами, випадки переслідувань і залякувань почалися ще в 2021 році, коли біля її оселі на Західному березі з'явилися незаконні поселенці.

Фото: BBC Мапа незаконних поселень

Офіційних даних про кількість таких поселень немає, але журналісти вважають, що їх не менше 196, і майже половина виникла після 2019 року. Деякі з них пов'язані з насильством проти палестинських громад на Західному березі.

Фото: BBC Такий вигляд мають поселення

Уряд Великої Британії цього року вжив санкцій проти вісьмох поселенців-екстремістів за насильство та підбурювання до нього проти палестинців.Колишній командир ізраїльської армії на Західному березі річки Йордан Аві Мізрахі каже, що більшість поселенців є законослухняними ізраїльськими громадянами, але він визнає, що наявність таких розміщень підвищує ймовірність насильства.

"Кожного разу, коли ви незаконно розміщуєте форпости в цьому районі, це створює напруженість у відносинах з палестинцями... які живуть у тій самій місцевості", – каже він.

Одним із поселенців-екстремістів, проти яких Британія вжила санкції, був Моше Шарвіт – чоловік, який, за словами Айєші, погрожував їй зброєю. І він, і поселення, яке він створив менш ніж за 800 метрів від дому Аєйші, також підпали під санкції уряду США в березні. Його поселення визнали "базою, з якої він чинить насильство проти палестинців".

Всесвітня сіоністська організація – одна з двох, пов'язаних з урядом Ізраїлю, яка фінансувала і допомагала створити поселення. У ній навіть є відділ поселень, що відповідає за управління ділянками землі, захопленими Ізраїлем з 1967 року. Він повністю фінансується коштом Ізраїлю.

Контракти, отримані Peace Now і проаналізовані BBC, показують, що відділ поселень неодноразово виділяв землю, на якій будували оселі. У контрактах WZO забороняє будівництво будь-яких споруд і стверджує, що земля має використовуватися лише для випасу або ведення сільського господарства, але супутникові зображення показують, що принаймні в чотирьох випадках на ній були побудовані незаконні поселення. На запит про коментарі в цій організації BBC не відповіли.

BBC також виявило два документи, які показують, що інша ключова організація поселенців – Amana – позичила сотні тисяч шекелів, щоб допомогти створити поселення. В одному випадку організація позичила 1 000 000 шекелів (близько 247 000 євро) поселенцю для будівництва теплиць у поселенні, яке вважається незаконним згідно із ізраїльським законодавством. Amana була заснована в 1978 році і з тих пір тісно співпрацює з урядом Ізраїлю для будівництва поселень на всьому Західному березі.