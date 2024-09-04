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Нова Зеландія втричі підвищила туристичний податок

У країні прагнуть захистити природу та інфраструктуру від надмірної кількості відвідувачів.

Нова Зеландія втричі підвищила туристичний податок
Нова Зеландія, прапор України на пляжі
Фото: EPA/UPG

Уряд Нової Зеландії з 1 жовтня підніме ставку податку на туризм, який сплачують охочі відвідати країну, з 35 до 100 місцевих доларів - це приблизно 62 долари США.

Як пише The Guardian, виняток зроблено для громадян Австралії, яким платити не потрібно. Минулоріч з понад 3 мільйонів туристів в Новій Зеландії кожен третій прибув саме з сусідньої країни-материка.

Новозеландські міністри вважають, що підвищення податку допоможе захистити природу та інфраструктуру країни від надмірної кількості людей, а також збільшить бюджет для розбудови та відновлення об'єктів. В уряді вірять, що не втратять привабливості для туристів. 

Натомість критики вказують на те, що туристична галузь Нової Зеландії так повноцінно і не відновилася після пандемії коронавірусу. Кількість поїздок сягає лише 80% від того рівня, який фіксувався до закриття кордонів та припинення польотів у 2020 році.

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