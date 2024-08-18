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В Італії турист із України отримав 15 тисяч євро штрафу за "автограф" на Колізеї, - ЗМІ

Зазвичай цей злочин інкримінують як "псування та пошкодження культурних цінностей".

В Італії турист із України отримав 15 тисяч євро штрафу за "автограф" на Колізеї, - ЗМІ
Колізей (архівне фото)
Фото: facebook.com/UkraineMFA

Дев'ятнадцятирічний український турист вирішив залишити "автограф" на стінах Колізею. Проте італійські правоохоронці дізналися про це порушення та оштрафували юнака.

Про це повідомляє Fatto Quotidiano.

За даними видання, це вже не перший випадок, коли хтось хотів увічнити своє ім'я на стінах Колізею. Однак робити це протизаконно.

Зазвичай цей злочин інкримінують як "псування та пошкодження культурних цінностей". За це передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років та штраф до 15 000 євро.

Нагадаємо, в 2014 році російського туриста оштрафували на 20 тисяч євро за те, що видряпав букву "К" на Колізеї. Раніше на місці злочину під час вчинення актів вандалізму італійські правоохоронні органи затримували двох громадян Австралії, канадця і бразильця.

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