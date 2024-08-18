​Посол України у Франції про Делона: "Ми збережемо памʼять про великого актора і друга назавжди"

Ален Делон став справжнім другом для України та українського народу.

Посол України у Франції Вадим Омельченко відреагував на смерть відомого франзузького актора Ален Делона, який неодноразово висловлював свою підтримку Україні та засуджував російську агресію.

У коментарі LB.ua пан посол відзначив, що написав в мережі "Х" цитату з назви відомого фільму з Делоном, "Прошавай, друже", бо актор був справжнім другом для українського народу.

"Я написав в "Твіттері" цитатою з назви з відомого фільму з Делоном, "Прошавай, друже", бо він дійсно був другом — для мене, нашої країни і нашого народу. З першого дня великого вторгнення він зайняв про активну позицію і записав цілу низку форматів на підтримку українського народу і ЗСУ. Французький Телеканал LCI створив цикл передач про це. А відео спілкування Делона з Президентом Зеленським в 2022-му році подивились понад 120 мільйонів людей в світі", — розповів Вадим Омельченко.

Пан посол нагадав, що минулого року президент Зеленський вшанував великого автора орденом "За заслуги перед Україною".

"В українському Культурному центрі в Парижі є маленький музей Делона, оскільки саме в цій будівлі він свого часу жив. Сподіваюся, ми збережемо памʼять про великого актора і друга назавжди", — додав дипломат.

Нагадаємо, 18 серпня відомий французький актор Ален Делон помер у віці 88 років. Ален Делон з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну часто висловлювався на підтримку України.