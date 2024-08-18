У віці 88 років помер французький актор Ален Делон

У 2019 році актор переніс інсульт.

Відомий французький актор Ален Делон помер 18 серпня у віці 88 років.

Про це повідомляє Le Monde.

Зазначається, що актор "пішов із життя у своєму будинку у французькій комуні Душі в оточенні дітей та сім'ї".

Ален Делон з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну часто висловлювався на підтримку України. Зокрема, у 2022 році актор декламував вірші Тараса Шевченка у рамках проєкту солідарності з Україною.

Також Ален Делон озвучив французькою "Заповіт" Тараса Шевченка.

У квітні президент України Володимир Зеленський нагородив французького актора Алена Делона орденом "За заслуги перед Україною".

Останньою великою публічною появою Делона було отримання почесної “Золотої пальмової гілки” на Каннському кінофестивалі в 2019 році. Відомо, що у 2019 році актор переніс інсульт.

Найбільш відомим актор став завдяки участі у фільмах "На яскравому сонці", "Леопард", "Чорний тюльпан".