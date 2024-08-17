Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
​Мерія Львова звинуватила сім'ю нардепа Дубневича у самовільному будівництві на території парку "Цитадель"
​Мерія Львова звинуватила сім'ю нардепа Дубневича у самовільному будівництві на території парку "Цитадель"
Ахметов продає літаки, Боголюбов відпочиває на яхті у Греції: УП опублікувала розслідування про найбагатших українців
Ахметов продає літаки, Боголюбов відпочиває на яхті у Греції: УП опублікувала розслідування про найбагатших українців
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
На Тернопільщині чоловік із автомата стріляв по людях: двоє загинули, троє у лікарні (доповнено)
На Тернопільщині чоловік із автомата стріляв по людях: двоє загинули, троє у лікарні (доповнено)
Чому незалежність для УПЦ МП від Константинополя — фейк? І спроба знову провалити церковний закон
Чому незалежність для УПЦ МП від Константинополя — фейк? І спроба знову провалити церковний закон
Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
ГоловнаСвіт

Reuters: ексміністра Бразилії звинуватили у перешкоджанні виборам у 2022 році

Також висунули звинувачення колишньому начальнику федеральної дорожньої поліції Бразилії Сільвіні Васкесу та чотирьом спільникам. 

Reuters: ексміністра Бразилії звинуватили у перешкоджанні виборам у 2022 році
Андерсон Торрес
Фото: EPA/UPG

Федеральна поліція Бразилії офіційно звинуватила колишнього міністра юстиції країни Андерсона Торреса у перешкоджанні виборцям дістатися до дільниць під час президентських виборів 2022 року.

Про це пише Reuters.

Зокрема,колишнього міністра Андерсона Торреса звинуватили в політичному насильстві разом із колишнім начальником федеральної дорожньої поліції Бразилії Сільвіні Васкесом та чотирма спільниками. 

На виборах у 2022 році в Бразиції переміг Луїс Інасіо Лула да Сілва. Він обійшов у другому турі ультраправого чинного Жаірі Болсонару. 

У день другого туру повідомляли про те, що Федеральна дорожня поліція Бразилії незаконно перекрила дороги на бідному північному сході країни, історичному бастіоні підтримки Лули да Сілви. Ці звинувачення викликали побоювання щодо можливого придушення волевиявлення виборців на користь Болсонару.

Після виборів і Торрес, і Васкес були ув'язнені за звинуваченням у штурмі Верховного суду, Конгресу і президентського палацу, який здійснили прихильники правих сил, що протестували проти результатів виборів. Болсонару заборонили обіймати посаду до 2030 року за поширення неправдивої інформації. 

Нещодавно висунули звинувачення і колишньому президенту Бразилії Жаїру Болсонару. Його звинувачують у розтраті діамантових прикрас, які він отримав із Саудівської Аравії.Перед цим він заявив, що став жертвою політичних переслідувань після того, як залишив свій пост трохи понад рік тому.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies