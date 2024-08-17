Reuters: ексміністра Бразилії звинуватили у перешкоджанні виборам у 2022 році

Федеральна поліція Бразилії офіційно звинуватила колишнього міністра юстиції країни Андерсона Торреса у перешкоджанні виборцям дістатися до дільниць під час президентських виборів 2022 року.

Про це пише Reuters.

Зокрема,колишнього міністра Андерсона Торреса звинуватили в політичному насильстві разом із колишнім начальником федеральної дорожньої поліції Бразилії Сільвіні Васкесом та чотирма спільниками.

На виборах у 2022 році в Бразиції переміг Луїс Інасіо Лула да Сілва. Він обійшов у другому турі ультраправого чинного Жаірі Болсонару.

У день другого туру повідомляли про те, що Федеральна дорожня поліція Бразилії незаконно перекрила дороги на бідному північному сході країни, історичному бастіоні підтримки Лули да Сілви. Ці звинувачення викликали побоювання щодо можливого придушення волевиявлення виборців на користь Болсонару.

Після виборів і Торрес, і Васкес були ув'язнені за звинуваченням у штурмі Верховного суду, Конгресу і президентського палацу, який здійснили прихильники правих сил, що протестували проти результатів виборів. Болсонару заборонили обіймати посаду до 2030 року за поширення неправдивої інформації.

Нещодавно висунули звинувачення і колишньому президенту Бразилії Жаїру Болсонару. Його звинувачують у розтраті діамантових прикрас, які він отримав із Саудівської Аравії.Перед цим він заявив, що став жертвою політичних переслідувань після того, як залишив свій пост трохи понад рік тому.