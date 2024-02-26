Експрезидент Бразилії заперечив звинувачення в перевороті і заявив про політичне переслідування

Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що став жертвою політичних переслідувань після того, як залишив свій пост трохи понад рік тому, пише BBC.
Він заявив своїм прихильникам на вчорашньому мітингу у Сан-Паулу, що звинувачення проти нього в перевороті були “брехнею”.
Болсонару також закликав амністувати сотні своїх прихильників, засуджених за напади на громадські будівлі.
У своєму виступі політик обговорив наступні президентські вибори у країні, що мають відбутися у 2026. Болсонару все ще позбавлений права балотуватися на посаду протягом восьми років за підрив виборчої системи в Бразилії та за фальсифікацію останніх виборів у жовтні 2022 – попри те, що доказів фальсифікації немає.
Зараз поліція розслідує, чи підбурював Болсонару людей, зокрема, військових, до невдалого державного перевороту після програшу на виборчих перегонах. Раніше у лютому йому довелося здати свій паспорт.
- Після того, як Болсонару програв вибори лівому Луїсу Інасіу Лула да Сілва, тисячі його прихильників у січні 2023 штурмували урядові будівлі в столиці Бразиліа, включно з президентським палацом, Верховним судом і Конгресом, грабуючи та руйнуючи будівлі.