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Експрезидент Бразилії заперечив звинувачення в перевороті і заявив про політичне переслідування

Проти Жаїра Болсонару відкрита справа про підбурювання до державного перевороту, у лютому він здав паспорт.

Експрезидент Бразилії заперечив звинувачення в перевороті і заявив про політичне переслідування
Жаїр Болсонару на мітингу своїх прихильників у Сан-Паулу, 25 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG

Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що став жертвою політичних переслідувань після того, як залишив свій пост трохи понад рік тому, пише BBC.

Він заявив своїм прихильникам на вчорашньому мітингу у Сан-Паулу, що звинувачення проти нього в перевороті були “брехнею”.

Болсонару також закликав амністувати сотні своїх прихильників, засуджених за напади на громадські будівлі.

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У своєму виступі політик обговорив наступні президентські вибори у країні, що мають відбутися у 2026. Болсонару все ще позбавлений права балотуватися на посаду протягом восьми років за підрив виборчої системи в Бразилії та за фальсифікацію останніх виборів у жовтні 2022 – попри те, що доказів фальсифікації немає.

Зараз поліція розслідує, чи підбурював Болсонару людей, зокрема, військових, до невдалого державного перевороту після програшу на виборчих перегонах. Раніше у лютому йому довелося здати свій паспорт. 

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