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Президент Чехії дозволив 20 громадянам долучитися до лав ЗСУ, ще 56 заявок було відхилено

Петр Павел також розкритикував недостатню матеріальну допомогу західних країн для української армії в минулі роки, як і рівень їх інвестицій у власну обороноздатність.

Президент Чехії дозволив 20 громадянам долучитися до лав ЗСУ, ще 56 заявок було відхилено
Петр Павел
Фото: EPA/UPG

Президент Чехії Петр Павел надав дозвіл приєднатися до Збройних сил України 20 громадянам своєї країни. Ще 56 заявок було відхилено на підставі рекомендацій міністерств оборони та внутрішніх справ.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Radio Prague International.

Павел зазначив, що причиною відхилення заяв про допуск до служби у ЗСУ стала "невідповідність претендентів до поставлених критеріїв".

Він також розкритикував недостатню матеріальну допомогу західних країн для української армії в минулі роки, як і рівень їх інвестицій у власну обороноздатність.

"Борг західних держав щодо країни, що обороняється, полягає в тому, що вони не змогли поставити Україні достатню кількість якісної техніки та боєприпасів для успішного і швидкого контрнаступу", - зазначив Павел.

Він нагадав, що Росія перевела економіку на військові рейки і здатна виробляти 150 танків та сотні тисяч боєприпасів на місяць, тоді як ЄС за два роки не виробив жодного нового танка, а виробництво великокаліберних снарядів не досягає навіть місячного російського рівня.

"За два роки Росія зуміла винести уроки зі своїх помилок і мобілізувати свою військову промисловість, але поки не змогла досягти істотних успіхів. Україна ж змогла за два роки повернути частину анексованої території, витіснити російський флот із західної частини акваторії Чорного моря, зберігши боєздатність армії та рішучість населення захищатись", - зазначив президент Чехії.

"Конфлікт в Україні не закінчиться швидко, оскільки ні Росія, ні Україна не здатні досягти поставленої мети. Логічно, що Україна прагне відновити повний контроль над своєю територією у міжнародно визнаних кордонах, що, в принципі, має бути підтримано. ... Президент Росії Володимир Путін після очікуваного переобрання на посаду глави держави прагнутиме досягнення хоча б часткових цілей — повного контролю над окупованими регіонами, особливо над Донбасом", - додав Павел.

При цьому він зазначив, що наразі "Росія настільки ослаблена війною проти України, що не ризикне вдатися до будь-якого конфлікту з країнами НАТО". Однак, цього не можна виключити у майбутньому.

Попередник чинного президента Мілош Земан із 24 лютого 2022 року видав громадянам країни 132 дозволи приєднатися до ЗСУ.

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