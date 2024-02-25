Буданов про смерть Навального: те, що нам відомо – він реально загинув від тромбу

Смерть російського політика, за даними розвідки, була від природних причин.

За даними Головного управління розвідки Міноборони, російський політик Олексій Навальний насправді помер від тромбу. Про це керівник ГУР Кирило Буданов сказав у кулуарах форуму "Україна. Рік 24".

"Можу вас розчарувати, але те що нам відомо – він реально загинув від тромбу. І це більш-менш підтверджено", – сказав він.

Буданов зазначив, що смерть політика була природною.