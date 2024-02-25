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Буданов про смерть Навального: те, що нам відомо – він реально загинув від тромбу

Смерть російського політика, за даними розвідки, була від природних причин.

Буданов про смерть Навального: те, що нам відомо – він реально загинув від тромбу
Фото: slovoidilo.ua

За даними Головного управління розвідки Міноборони, російський політик Олексій Навальний насправді помер від тромбу. Про це керівник ГУР Кирило Буданов сказав у кулуарах форуму "Україна. Рік 24".

"Можу вас розчарувати, але те що нам відомо – він реально загинув від тромбу. І це більш-менш підтверджено", – сказав він.

Буданов зазначив, що смерть політика була природною. 

  • Російські тюремники повідомили про смерть Олексія Навального, який позиціонував себе як опозиціонера, 16 лютого. Росіяни сказали, що причиною смерті був тромб.
  • Декілька років тому росіянин був отруєний, ймовірно, речовиною "новачок". Після повернення до Росії Навального ув'язнили. За час перебування в колонії його понад 20 разів відправляли в штрафний ізолятор. 
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