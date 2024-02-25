Буданов про смерть Навального: те, що нам відомо – він реально загинув від тромбу

За даними Головного управління розвідки Міноборони, російський політик Олексій Навальний насправді помер від тромбу. Про це керівник ГУР Кирило Буданов сказав у кулуарах форуму "Україна. Рік 24".
"Можу вас розчарувати, але те що нам відомо – він реально загинув від тромбу. І це більш-менш підтверджено", – сказав він.
Буданов зазначив, що смерть політика була природною.
- Російські тюремники повідомили про смерть Олексія Навального, який позиціонував себе як опозиціонера, 16 лютого. Росіяни сказали, що причиною смерті був тромб.
- Декілька років тому росіянин був отруєний, ймовірно, речовиною "новачок". Після повернення до Росії Навального ув'язнили. За час перебування в колонії його понад 20 разів відправляли в штрафний ізолятор.