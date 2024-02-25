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Лукашенко знову балотуватиметься на виборах президента в Білорусі

Лукашенко хоче всьоме стати президентом Білорусі.

Лукашенко знову балотуватиметься на виборах президента в Білорусі
Фото: EPA/UPG

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у неділю, 25 лютого, заявив про свій намір балотуватися на президентських виборах наступного року. 

Про це пише білоруське видання "Дзеркало".

"Піду, піду, піду. Передайте їм (опозиції ред.), що піду! І що складнішою буде обстановка, що активніше вони розбурхуватимуть наше суспільство і вас зокрема (для мене, повірте, це дуже важливо - жодна людина, відповідальний президент не кине своїх людей, які за ним ішли в бій), що вони більше напружуватимуть вас, мене і суспільство, то швидше я піду на ці вибори. Ви не переживайте, ми зробимо так, як це треба для Білорусі", — заявив він.

У Білорусі 25 лютого відбувається голосування з обрання депутатів до парламенту та місцевих рад, яке білоруська опозиція закликала бойкотувати. Це перші загальнонаціональні "вибори" у Білорусі з початку політичних репресій і без участі міжнародних спостерігачів

На думку Лукашенка, ніде у світі немає таких відкритих чесних виборів як у Білорусі. А ОБСЄ якби хотіли, то б приїхали без запрошення.

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