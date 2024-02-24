Ніккі Гейлі поставила крапку в питанні свого віцепрезидентства

Напередодні праймеріз Республіканської партії у її рідній Південній Кароліні єдина суперниця Дональда Трампа Ніккі Гейлі остаточно спростувала чутки щодо зацікавленості у посаді віцепрезидента.

Як пише The Hill, Гейлі стурбована тим, що багато виборців вважають її участь у перегонах спробою набути більшої політичної ваги і стати кандидатом у віцепрезиденти США. В етері телеканалу Fox News ексгубернаторка поставила в цьому питанні крапку: "Якби я справді турбувалася про своє політичне майбутнє, то вже б припинила кампанію. Ні, я не зацікавлена. Все скінчено. Єдине, що я хочу зробити, це пробудити країну".

Не прагне співпраці із Гейлі і Дональд Трамп. На мітингу у Південній Кароліні він заявив, що ніколи не запропонує їй крісло віцепрезидента. "Навряд чи хтось з вас від цього засмутиться", - звернувся він до виборців у традиційній гострій манері.