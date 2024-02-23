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У Львові Зеленський і прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен вшанували пам’ять загиблих захисників України

Зеленський і Метте Фредеріксен поклали квіти до могил українських воїнів на Марсовому полі.

У Львові Зеленський і прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен вшанували пам’ять загиблих захисників України
Фото: Офіс президента

У Львові президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, яка перебуває з візитом у нашій країні, вшанували пам’ять захисників, полеглих під час українсько-російської війни.

Про це повідомляє Офіс президента. 

Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен поклали квіти до могил українських воїнів на Марсовому полі Личаківського кладовища.

Глава держави та прем’єр-міністр Данії також вшанували пам’ять невідомого воїна Збройних Сил України, який загинув у 2022 році та був похований у Львові.

Личаківське військове кладовище є територією військових поховань у Львові. На Марсовому полі кладовища з квітня 2022 року ховають військовослужбовців, які загинули під час російсько-української війни.

Напередодні Данія оголосила про підписання безпекової угоди з Україною. Угода підписана на 10 років. Того ж дня Данія оголосила про пакет допомоги Україні на 247 млн доларів.

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