Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні стала Еміне Джапарова

Президент України Володимир Зеленський призначив Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні першу заступницю міністра закордонних справ Еміне Джапарову.
Про це йдеться у відповідному указі №87/2024 на сайті Офісу президента.
"Призначити ДЖАПАРОВУ Еміне Айяровну Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні", – зазначено у документі.
Президент підписав указ 22 лютого 2024 року.
Хто таке Еміне Джапарова
- Перша заступниця міністра закордонних справ України. Володіє англійською, кримськотатарською, турецькою та іспанською мовами
- Народилася 5 травня 1983 року.
- У 2006 році закінчила з відзнакою Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, факультет «Міжнародні відносини».
- 2008-2010 рр. - аташе відділу соціально-гуманітарних питань Департаменту культурного та гуманітарного співробітництва МЗС України.
- 2011-2014 рр. – заступниця шеф-редактора новин «ZAMAN», ведуча та авторка низки програм на кримському телеканалі «АТR», відеоредакторка, заступниця головного редактора проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії».
- 2014-2015 рр. - журналістка (фрі-лансер) Радіо Свобода, авторка ідеї та продюсерка програм з історії кримських татар «Тугра» та з кримськотатарської мови «Еліфбє».
- 2015-2016 рр. - радниця міністра з питань інформаційної політики щодо Криму.
- 2016-2019 рр. - перша заступниця міністра інформаційної політики України.
- З 10 червня 2020 року - перша заступниця міністра закордонних справ України.
- 14 липня 2020 року Указом Президента України призначена головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.
- Відповідає за координацію питань політичної та публічної дипломатії, співпраці в рамках та з міжнародними організаціями, в тому числі з ЄС та НАТО, із закордонним українством, питань міжнародного права, виконання і дотримання міжнародних договорів України, а також координує діяльність Державної Установи «Український інститут». Координує роботу з реалізації цілей та завдань Кримської платформи, формування та реалізації стратегії її розвитку.