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Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні стала Еміне Джапарова

Зеленський підписав указ про призначення 22 лютого. 

Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні стала Еміне Джапарова
Эмине Джапарова
Фото: http://mip.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський призначив Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні першу заступницю міністра закордонних справ Еміне Джапарову.

Про це йдеться у відповідному указі №87/2024 на сайті Офісу президента. 

"Призначити ДЖАПАРОВУ Еміне Айяровну Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні", – зазначено у документі. 

Президент підписав указ 22 лютого 2024 року. 

Фото: Скріншот сайту Офісу президента

Хто таке Еміне Джапарова

  • Перша заступниця міністра закордонних справ України. Володіє англійською, кримськотатарською, турецькою та іспанською мовами
  • Народилася 5 травня 1983 року.
  • У 2006 році закінчила з відзнакою Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, факультет «Міжнародні відносини».
  • 2008-2010 рр. - аташе відділу соціально-гуманітарних питань Департаменту культурного та гуманітарного співробітництва МЗС України.
  • 2011-2014 рр. – заступниця шеф-редактора новин «ZAMAN», ведуча та авторка низки програм на кримському телеканалі «АТR», відеоредакторка, заступниця головного редактора проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії».
  • 2014-2015 рр. - журналістка (фрі-лансер) Радіо Свобода, авторка ідеї та продюсерка програм з історії кримських татар «Тугра» та з кримськотатарської мови «Еліфбє».
  • 2015-2016 рр. - радниця міністра з питань інформаційної політики щодо Криму.
  • 2016-2019 рр. - перша заступниця міністра інформаційної політики України.
  • З 10 червня 2020 року - перша заступниця міністра закордонних справ України.
  • 14 липня 2020 року Указом Президента України призначена головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.
  • Відповідає за координацію питань політичної та публічної дипломатії, співпраці в рамках та з міжнародними організаціями, в тому числі з ЄС та НАТО, із закордонним українством, питань міжнародного права, виконання і дотримання міжнародних договорів України, а також координує діяльність Державної Установи «Український інститут». Координує роботу з реалізації цілей та завдань Кримської платформи, формування та реалізації стратегії її розвитку.
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