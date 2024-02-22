Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні стала Еміне Джапарова

Президент України Володимир Зеленський призначив Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні першу заступницю міністра закордонних справ Еміне Джапарову.

Про це йдеться у відповідному указі №87/2024 на сайті Офісу президента.

"Призначити ДЖАПАРОВУ Еміне Айяровну Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні", – зазначено у документі.

Президент підписав указ 22 лютого 2024 року.

Фото: Скріншот сайту Офісу президента

Хто таке Еміне Джапарова