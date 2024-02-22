Сертифікат єВідновлення можна буде використати у державній пільговій іпотеці

Сертифікатом можна буде оплатити частину вартості житла, а на решту суми взяти пільгову іпотеку.

Народні депутати Верховної ради у другому читанні підтримали розширення можливостей житлових сертифікатів – державної програми компенсацій за знищене житло та ухвалили законопроєкт № 10208.

Про це йдеться у повідомленнях Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та очільника Мінцифри Михайла Федорова.

Зазначено, що житловий сертифікат єВідновлення можна буде використовувати для придбання житла у поєднанні з державною програмою пільгової іпотеки єОселя.

"Це означає, що за законом, при купівлі житла частину суми угоди можна покрити сертифікатом єВідновлення, а на решту взяти кредит за державною програмою єОселя. Для остаточної імплементації вже розробляються відповідні механізми взаємодії", – повідомили у міністерстві.

Віцепремʼєр з відновлення України Олександр Кубраков зазначив, завдяки житловим сертифікам понад 800 родин змогли придбати помешкання.

Більшість угод – 92%, стосуються придбання житла на вторинному ринку. Йдеться як про квартири, так і про приватні будинки. Загальна сума використаних сертифікатів – 1,8 млрд гривень. Загалом же, станом на цей день було сформовано 3368 житлових сертифікатів на суму в 6 млрд гривень.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров додав, що кредитна ставка для військових-контрактників, силовиків, учителів, медиків та науковців становить 3%, для учасників бойових дій, ветеранів, переселенців та всіх, хто не має власного житла — 7%.

"Якщо у вас через війну зруйновано житло, подавайтеся на єВідновлення через Дію. Залишайте в застосунку заявку, щоб зафіксувати пошкодження й отримати сертифікат на нове. На іпотеку на житло також подавайтеся через Дію. Це швидко, зручно і людяно", – резюмував він.