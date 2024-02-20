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Українські інженери розробили дистанційно керовану платформу для евакуації військових

Дистанція керування – до 700 метрів. Платформа успішно пройшла попередні випробування.

Українські інженери розробили дистанційно керовану платформу для евакуації військових
Фото: Telegram/Михайло Федоров

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представив дистанційно керовану платформу для евакуації військових – розробка має назву FoxTac. 

“Учасники кластера Brave1 розробили транспортер на дистанційному керуванні для евакуації поранених з поля бою. Система повного приводу дає змогу їздити як на колісному ходу, так і на гусеничному. Платформа захищена від бруду й легко рухається важким бездоріжжям. Дистанція керування – до 700 метрів, запас ходу – до 10 км”, – повідомив Федоров.

Він зазначив, що конкретно цим роботом може керувати оператор за 700 метрів від того місця, де лежить поранений. Тобто оператор в безпеці, а це можливість і зберегти життя оператора, і врятувати пораненого.

Дослідні зразки FoxTac успішно пройшли попередні випробування. Зараз триває процедура кодифікації, яка дасть змогу постачати FoxTac у війська.

Військові розробки українських інженерів

  • Минулого місяця українські розробники представили ще одного бойового робота – D-21-11. Робот може проводити розвідку, штурмувати або обороняти позиції, а також доставляти боєприпаси і провізію.
  • Раніше українські розробники представили робота Sirko, робота-камікадзе Ratel S та робота “Лють”.
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