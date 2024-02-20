Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представив дистанційно керовану платформу для евакуації військових – розробка має назву FoxTac.

“Учасники кластера Brave1 розробили транспортер на дистанційному керуванні для евакуації поранених з поля бою. Система повного приводу дає змогу їздити як на колісному ходу, так і на гусеничному. Платформа захищена від бруду й легко рухається важким бездоріжжям. Дистанція керування – до 700 метрів, запас ходу – до 10 км”, – повідомив Федоров.

Він зазначив, що конкретно цим роботом може керувати оператор за 700 метрів від того місця, де лежить поранений. Тобто оператор в безпеці, а це можливість і зберегти життя оператора, і врятувати пораненого.

Дослідні зразки FoxTac успішно пройшли попередні випробування. Зараз триває процедура кодифікації, яка дасть змогу постачати FoxTac у війська.

Військові розробки українських інженерів