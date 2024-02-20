Побиття студентів на Майдані: заступнику секретаря РНБО часів Януковича Сівковичу повідомили чергову підозру

Слідство встановило, що у ніч з 29 на 30 листопада 2013 року Сівкович особисто контролював з кабінету начальника Київської міліції організований ним розгін та побиття студентів.

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило чергову підозру Володимиру Сівковичу – заступнику секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) часів президентства Віктора Януковича за організацію побиття студентів на Майдані.

Відомство повідомляє, що Сівкович був завербований Росією ще наприкінці дев’яностих, коли був кадровим офіцером КДБ СРСР та ФСБ. Посадовець виконував завдання вищого політичного керівництва країни-агресора щодо недопущення євроатлантичної інтеграції України.

Задокументовано, що у жовтні 2013 року він зустрічався з секретарем Ради Безпеки РФ Миколою Патрушевим у межах консультацій делегацій РНБО двох країн в Одесі. На цьому заході Сівкович отримав вказівки щодо подальшої підривної діяльності проти України та придушення потенційних протестних акцій через відмову України від асоціації з ЄС.

Після початку студентських протестів на Майдані Незалежності, заступник секретаря РНБО почав втілювати плани РФ. У ніч з 29 на 30 листопада 2013 року він особисто контролював з кабінету начальника Київської міліції організований ним розгін та побиття студентів.

Тоді через протиправні дії працівників органів внутрішніх справ 55 учасникам мирного зібрання на Майдані Незалежності в Києві було заподіяно тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, більш ніж 300 учасників були змушені тікати з середмістя столиці й переховуватись в приміщені Михайлівського собору. Ці події призвели до суспільно-політичної кризи, масових протестів проти чинного на той час політичного керівництва держави.

Своєю чергою це призвело до посилення сепаратизму в окремих регіонах України та потім було використано Росією у веденні підривної діяльності проти нашої держави.

Після подій на Майдані суспільно-політична криза значно ускладнила консолідацію різних гілок влади щодо протидії "гібридній війні" РФ проти України та анексії територій.

Зазначаться, що своїми діями Сівкович створив виключні передумови для здійснення РФ активних дій щодо окупації частини території України.

Наразі підозрюваний переховується від слідства та суду на території держави-агресора та є одним з очільником антиукраїнського руху, створеного спецслужбами РФ.

Справа Сівковича