Зрадникові, який здавав позиції ЗСУ та хотів стати "вагнерівцем", загрожує 8 років тюрми

СБУ викрила та затримала на Кіровоградщині ще одного російського інформатора, ідеологічного прихильника рашизму, який з власної ініціативи почав "зливати" інформацію про Сили оборони до ворожих інтернет-ресурсів.

Як йдеться у повідомленні Служби безпеки україни, серед його пріоритетних "цілей" були пункти дислокації українських комплексів протиповітряної оборони.

Також фігуранта цікавили координати складів із озброєнням та боєприпасами українських захисників. Щоб зібрати розвіддані, зловмисник виходив на місцевість, де приховано фіксував об’єкти військової інфраструктури.

"Отримані відомості він направляв до декількох російських Телеграм-каналів, які координують спецслужби рф для збору розвідданих про Сили оборони України", – повідомили в СБУ.

Для конспірації чоловік постійно змінював сім-карти мобільних операторів.

Також ворожий інформатор на початку повномасштабної війни хотів приєднатися до бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" і воювати проти України.

Фото: СБУ Зрадник хотів стати вагнерівцем

Фото: СБУ Зрадник хотів воювати проти України

СБУ спрацювала на випередження, викрила зловмисника і поетапно задокументувала його злочинні дії. Це дозволило зірвати плани агресора щодо отримання розвідданих, а самого російського інформатора затримати у власному помешканні.

Під час обшуків у затриманого вилучено засоби зв’язку із доказами злочинних дій.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років тюрми.