Уночі РФ цілила безпілотниками по південно-східних і центральних областях

Уночі 20 лютого захисники збили чотири російські ударні безпілотники типу Shahed в зоні Сил оборони півдня. Атака була спрямована по південно-східних і центральних регіонах.

Сили оборони півдня повідомили, що по одному безпілотник знищили у Херсонській і Миколаївській областях, ще два – в Кіровоградській. Голова Дніпропетровської ОВА зазначив, що уламки російського безпілотника пошкодили три дачних будиночки та машини в Дніпровському районі.

"Вночі наші оборонці збили над областю два шахеди. Безпілотники приземлили у Синельниківському та Дніпровському районах", – повідомив він.