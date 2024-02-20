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Уночі РФ цілила безпілотниками по південно-східних і центральних областях

ППО збила чотири "шахеди" в зоні роботи Сил оборони півдня. 

Уночі 20 лютого захисники збили чотири російські ударні безпілотники типу Shahed в зоні Сил оборони півдня. Атака була спрямована по південно-східних і центральних регіонах.

Сили оборони півдня повідомили, що по одному безпілотник знищили у Херсонській і Миколаївській областях, ще два – в Кіровоградській. Голова Дніпропетровської ОВА зазначив, що уламки російського безпілотника пошкодили три дачних будиночки та машини в Дніпровському районі.

"Вночі наші оборонці збили над областю два шахеди. Безпілотники приземлили у Синельниківському та Дніпровському районах", – повідомив він.

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