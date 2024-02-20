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ЗМІ: Швеція у вівторок оголосить про свій найбільший пакет допомоги для України

Скандинавська країна передасть військову техніку на суму близько 700 мільйонів доларів.

ЗМІ: Швеція у вівторок оголосить про свій найбільший пакет допомоги для України
ілюстративне фото
Фото: Facebook/Embassy of Sweden in Kyiv

Швеція готує для України найбільший пакет військової допомоги за час повномасштабного вторгнення. Про це повідомило тамтешнє видання Dagens Nyheter

Сума допомоги оцінюється журналістами у 7,1 мільярда шведських крон, що у перерахунку на долари складе близько 700 мільйонів. Точний перелік військової техніки, яка увійде до пакету, наразі не оприлюднюється, проте йдеться про те, що вона буде поставлена зі складів збройних сил країни.

Очікується, що про надання допомоги у вівторок, 20 лютого, на спеціальній прес-конференції повідомлять міністр оборони Пал Йонсон та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. Це буде вже 15-ий пакет озброєння від шведського уряду для України. 

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