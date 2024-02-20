ЗМІ: Швеція у вівторок оголосить про свій найбільший пакет допомоги для України

Швеція готує для України найбільший пакет військової допомоги за час повномасштабного вторгнення. Про це повідомило тамтешнє видання Dagens Nyheter.
Сума допомоги оцінюється журналістами у 7,1 мільярда шведських крон, що у перерахунку на долари складе близько 700 мільйонів. Точний перелік військової техніки, яка увійде до пакету, наразі не оприлюднюється, проте йдеться про те, що вона буде поставлена зі складів збройних сил країни.
Очікується, що про надання допомоги у вівторок, 20 лютого, на спеціальній прес-конференції повідомлять міністр оборони Пал Йонсон та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. Це буде вже 15-ий пакет озброєння від шведського уряду для України.
- Раніше Швеція заявляла, що готова надати Україні винищувачі, але після свого вступу до НАТО.
- Схвалити приєднання Швеції до Альянсу залишилося тільки Угорщині. Для того, щоб Будапешт прискорив це рішення, літаки Gripen пообіцяли і їм.
- Переконувати Угорщину схвалити вступ Швеції до НАТО приїхали американські сенатори, але їх проігнорували.