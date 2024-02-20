ЗСУ збили два російські літаки на східному напрямку, – Повітряні сили
ЗСУ збили два російські літаки на східному напрямку, – Повітряні сили
19-й Рамштайн. Звірка годинників
19-й Рамштайн. Звірка годинників
​Авдіївка. Ми йдемо
​Авдіївка. Ми йдемо
ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
До Лукашенка на переговори приїхав проросійський Додік
До Лукашенка на переговори приїхав проросійський Додік
Іван Уривський: «Я мрію, щоб наші театри запрошували в Європу поставити “Гамлета”, а не тільки виставу про війну»
Іван Уривський: «Я мрію, щоб наші театри запрошували в Європу поставити “Гамлета”, а не тільки виставу про війну»
ГУР підтвердило факт смерті російського пілота, який перегнав гелікоптер Мі-8 в Україну
ГУР підтвердило факт смерті російського пілота, який перегнав гелікоптер Мі-8 в Україну
Польські страйкарі заблокували пасажирський потяг "Київ – Хелм"
Польські страйкарі заблокували пасажирський потяг "Київ – Хелм"
Будапешт проігнорував візит американської делегації, що прибула через блокування вступу Швеції до НАТО
Будапешт проігнорував візит американської делегації, що прибула через блокування вступу Швеції до НАТО
ГоловнаСвіт

Є фінансування для купівлі боєприпасів для України поза Європою, - Боррель

Голова євродипломатії наголосив, що це краще, дешевше і швидше.

Є фінансування для купівлі боєприпасів для України поза Європою, - Боррель
Шведські снаряди 155 мм виробництва Nammo
Фото: nammo.com

Міністри закордонних справ країн ЄС обговорили, як збільшити постачання артилерійських снарядів Україні. 

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель за підсумками засідання Ради міністрів, повідомляє Суспільне.

"Ми обговорили, як збільшити наше постачання артилерійських снарядів Україні, використовуючи двосторонні та європейські механізми. Європейське оборонне агентство представило 60 різних договірних рамок, щоб розмістити замовлення для оборонної індустрії", - розповів Боррель.

Підписуйтесь на наш Google News

Він додав, що європейська оборонна індустрія має можливості для збільшення випуску боєприпасів, які можна використовувати, щоб збільшити постачання боєприпасів в Україну. 

"Фінансування є і для того, щоб купувати боєприпаси поза Європою. Це ще одне джерело постачання. Воно не таке обмежене, як постачання з європейських оборонних індустрій. Це краще, дешевше і швидше. Я сказав країнам-членам використовувати його", - сказав голова дипломатії ЄС.

Що відомо про снаряди ЄС для України

  • Нещодавно Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз розраховує надати Україні до кінця року 1 млн 155 тис. артилерійських снарядів завдяки зростанню спроможності оборонно-промислового комплексу країн-членів.

  • Перед цим представник Естонії при НАТО заявив, що ЄС не зможе надати Україні мільйон боєприпасів до березня. За словами Борреля, до кінця березня Україна отримає лише пів мільйона боєприпасів від ЄС. 

  • 23 січня цього року в НАТО підписали контракт на постачання 200 тисяч 155-мм артснарядів, частина з них – для України.

  • Новий уряд Польщі шукає шляхи збільшення виробництва боєприпасів та військового обладнання для нового пакету допомоги Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies