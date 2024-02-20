Є фінансування для купівлі боєприпасів для України поза Європою, - Боррель

Голова євродипломатії наголосив, що це краще, дешевше і швидше.

Міністри закордонних справ країн ЄС обговорили, як збільшити постачання артилерійських снарядів Україні.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель за підсумками засідання Ради міністрів, повідомляє Суспільне.

"Ми обговорили, як збільшити наше постачання артилерійських снарядів Україні, використовуючи двосторонні та європейські механізми. Європейське оборонне агентство представило 60 різних договірних рамок, щоб розмістити замовлення для оборонної індустрії", - розповів Боррель.

Він додав, що європейська оборонна індустрія має можливості для збільшення випуску боєприпасів, які можна використовувати, щоб збільшити постачання боєприпасів в Україну.

"Фінансування є і для того, щоб купувати боєприпаси поза Європою. Це ще одне джерело постачання. Воно не таке обмежене, як постачання з європейських оборонних індустрій. Це краще, дешевше і швидше. Я сказав країнам-членам використовувати його", - сказав голова дипломатії ЄС.

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