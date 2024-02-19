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Еквадор не надсилатиме Україні військову техніку

Відповідне рішення прийняв президент Еквадору.

Еквадор не надсилатиме Україні військову техніку
президент Еквадору Даніель Нобоа ( в центрі)
Фото: EFE

Еквадор відмовився передавати Україні військову техніку. 

Про це повідомляє El Universo.

Як розповіла голова МЗС Еквадору Габріела Зоммерфельд, президент Еквадору Данієль Рой Ґілкріст Нобоа Азін дав вказівку не постачати військову техніку країнам у стані збройного конфлікту.

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"Еквадор є частиною Ради Безпеки ООН. Як її член, ми сприяємо розв’язанню конфліктів, завжди поважаючи міжнародне право та мирне вирішення суперечностей", - сказала Зоммерфельд.

Раніше повідомлялось, що Еквадор розглядав можливість передати США старе радянське озброєння. Потім США могли би віддати цю зброю Україні.

В свою чергу, речниця МЗС РФ Марія Захарова засудила ці наміри. Вона вказала, що такі дії будуть порушеннями умов контрактів.

Також посольство Росії повідомляло, що у посла Володимира Спринчана було кілька "відвертих" розмов з еквадорськими чиновниками. Також РФ заборонила ввезення еквадорських бананів.

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