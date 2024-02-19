ЗМІ: Угорщина і Швеція домовилися про купівлю винищувачів Gripen, аби Будапешт схвалив заявку про вступ країни до НАТО

Угорщина досягла домовленості зі Швецією у сфері військово-промислового комплексу, в результаті чого Будапешт може отримати нову техніку, зокрема, винищувачі Gripen, повідомляє видання Index.

Щоправда, заступник держсекретаря, який очолює прес-службу прем'єр-міністра Віктора Орбана, Хавасі Берталан за запитання про винищувачі сказав, що уряд поки що не може зробити заяву з приводу придбання Gripen-ів і що "доведеться почекати ще декілька днів".

Також є інформація, що прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон відвідає Угорщину.

Перед цим у суботу, 17 лютого, Віктор Орбан з приводу ратифікації вступу Швеції до НАТО сказав, що "наша суперечка зі Швецією добігає кінця" і що "спільно з прем'єр-міністром Швеції ми зробили важливі кроки для відновлення довіри".

У межах угоди Збройні сили Угорщини можуть придбати не лише винищувачі, а й інші системи. Варто зазначити, що Будапешт нещодавно взяв на озброєння безвідкатну гвинтівку Carl Gustaf M4 шведської компанії SAAB Bofors Dynamics.

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