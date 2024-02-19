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ЗМІ: Угорщина і Швеція домовилися про купівлю винищувачів Gripen, аби Будапешт схвалив заявку про вступ країни до НАТО

Глава шведського уряду має прибути найближчим часом до Будапешта.

ЗМІ: Угорщина і Швеція домовилися про купівлю винищувачів Gripen, аби Будапешт схвалив заявку про вступ країни до НАТО
Винищувач JAS-39 Gripen
Фото: EPA/UPG

Угорщина досягла домовленості зі Швецією у сфері військово-промислового комплексу, в результаті чого Будапешт може отримати нову техніку, зокрема, винищувачі Gripen, повідомляє видання Index.

Щоправда, заступник держсекретаря, який очолює прес-службу прем'єр-міністра Віктора Орбана, Хавасі Берталан за запитання про винищувачі сказав, що уряд поки що не може зробити заяву з приводу придбання Gripen-ів і що "доведеться почекати ще декілька днів".

Також є інформація, що прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон відвідає Угорщину.

Перед цим у суботу, 17 лютого, Віктор Орбан з приводу ратифікації вступу Швеції до НАТО сказав, що "наша суперечка зі Швецією добігає кінця" і що "спільно з прем'єр-міністром Швеції ми зробили важливі кроки для відновлення довіри". 

У межах угоди Збройні сили Угорщини можуть придбати не лише винищувачі, а й інші системи. Варто зазначити, що Будапешт нещодавно взяв на озброєння безвідкатну гвинтівку Carl Gustaf M4 шведської компанії SAAB Bofors Dynamics.

Блокування вступу Швеції до НАТО: подробиці

  • Угорщина - єдина держава-член НАТО, яка не схвалила заявку Швеції на вступ до Альянсу. 
  • На початку лютого Німеччина заявила про посилення тиску на угорського прем'єра Віктора Орбана, щоб той прискорив схвалення заявки.
  • 5 лютого парламентська опозиція Угорщини скликала сесію, аби ратифікувати вступ Швеції до НАТО, однак засідання проігнорували депутати партії прем'єра "Фідес".
  • Депутати від цієї політсили також погрожували відкласти ратифікацію шведської заявки доти, доки прем'єр-міністр Швеції не відвідає Будапешт. Це, на думку депутатів Орбана, необхідно, щоб загладити "провину" Стокгольма, який критикував Угорщину за відхід від демократії.
  • У суботу, 17 лютого, Віктор Орбан заявив, що угорський парламент може ратифікувати членство Швеції в НАТО, коли збереться на нову весняну сесію наприкінці цього місяця.
  • 18 лютого стало відомо, що сенатори США подадуть до Конгресу двопартійну резолюцію, яка засуджує відступ від демократії в Угорщині та закликає уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана зняти блокування вступу Швеції до блоку НАТО.
  • Напередодні американська делегація сенаторів-республіканців і демократів прибула в Угорщину, щоб з'ясувати, чому питання про вступ Швеції до НАТО застрягло в угорському парламенті. Однак їх ніхто з представників угорської влади не зустрів.
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