Австралія планує вдвічі збільшити свій надводний бойовий флот

Колишній міністр оборони Австралії Крістофер Пайн на підписанні контракту з будівництва нового фрегата Hunter, 2018 рік

Австралія щонайменше удвічі збільшить свій надводний бойовий флот, витративши на це приблизно 7,25 мільярда доларів протягом наступного десятиліття.

Про це пише Німецька хвиля.

Кількість боєздатних військових кораблів Канберри зросте з 11 до 26. Окремо 25 менших військових суден будуть призначені для участі в цивільних операціях на морі.

“Це найбільший флот, який ми матимемо після закінчення Другої світової війни”, − заявив міністр оборони Річард Марлз.

Австралія отримає шість фрегатів класу Hunter, 11 фрегатів загального призначення, три повітряні бойові есмінці та шість надсучасних бойових кораблів, які не потребують екіпажу. Низку кораблів збудують у південному місті Аделаїда, що забезпечить понад 3000 робочих місць. Інші створять на основі американських проєктів.

Додамо, країна збільшить витрати на оборону до 2,4% ВВП до середини 2030-х років проти заявлених зараз 2,1%.

Канберра роками прагнула розбудувати свої військово-морські оборонні можливості у відповідь на масове нарощування вогневої потужності конкурентами Китаєм і Росією. У стратегічному огляді Австралії за 2023 рік йдеться, що конкуренція між США та Китаєм визначає Тихоокеанський регіон, що призводить до “потенційного конфлікту”.

Today the Albanese Government announced the outcomes of the review into Australia’s Surface Combatant Fleet.



Our response will more than double the size of the Navy’s surface fleet, will get us these quicker, has real money and delivers a continuous naval shipbuilding program. pic.twitter.com/jqKiip5a9L — Richard Marles (@RichardMarlesMP) February 20, 2024