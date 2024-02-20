Австралія планує вдвічі збільшити свій надводний бойовий флот

Австралія щонайменше удвічі збільшить свій надводний бойовий флот, витративши на це приблизно 7,25 мільярда доларів протягом наступного десятиліття.
Про це пише Німецька хвиля.
Кількість боєздатних військових кораблів Канберри зросте з 11 до 26. Окремо 25 менших військових суден будуть призначені для участі в цивільних операціях на морі.
“Це найбільший флот, який ми матимемо після закінчення Другої світової війни”, − заявив міністр оборони Річард Марлз.
Австралія отримає шість фрегатів класу Hunter, 11 фрегатів загального призначення, три повітряні бойові есмінці та шість надсучасних бойових кораблів, які не потребують екіпажу. Низку кораблів збудують у південному місті Аделаїда, що забезпечить понад 3000 робочих місць. Інші створять на основі американських проєктів.
Додамо, країна збільшить витрати на оборону до 2,4% ВВП до середини 2030-х років проти заявлених зараз 2,1%.
Канберра роками прагнула розбудувати свої військово-морські оборонні можливості у відповідь на масове нарощування вогневої потужності конкурентами Китаєм і Росією. У стратегічному огляді Австралії за 2023 рік йдеться, що конкуренція між США та Китаєм визначає Тихоокеанський регіон, що призводить до “потенційного конфлікту”.
Today the Albanese Government announced the outcomes of the review into Australia’s Surface Combatant Fleet.— Richard Marles (@RichardMarlesMP) February 20, 2024
Our response will more than double the size of the Navy’s surface fleet, will get us these quicker, has real money and delivers a continuous naval shipbuilding program. pic.twitter.com/jqKiip5a9L
- У 2021 році Австралія оголосила про плани придбати щонайменше три атомні підводні човни американської розробки в рамках угоди про безпеку AUKUS з Вашингтоном і Лондоном.
- Після цього Канберра розірвала вже підписаний контракт з французькою компанією Naval Group на 12 субмарин. Сума французько-австралійської угоди станом на серпень 2021 року становила $90 млрд.
- У червні 2022-го в уряді заявили, що Австралія заплатить 555 мільйонів євро компенсації французькій компанії Naval Group за розірвання контракту.