В Угорщині оштрафували партії, опозиційні до політсили прем’єра Орбана

Їх звинуватили в незаконному отриманні коштів з-за кордону для виборчих кампаній.

Угорщина наклала значний штраф на шість опозиційних партій за звинуваченнями в незаконному отриманні коштів з-за кордону для їхніх виборчих кампаній, пише Bloomberg.

Таким чином політсили позбавили найважливішого фінансування напередодні виборів до Європейського парламенту та місцевих органів влади, що відбудуться цього року.

Державна аудиторська служба оштрафувала партії, які об’єдналися у 2022 проти керівної партії прем’єр-міністра Віктора Орбана “Фідес”, на загальну суму понад 520 мільйонів форинтів (1,4 мільйона доларів). Штраф становить майже половину державного фінансування деяких партій. Проти низки з них також ведуть окремі податкові розслідування, а це може призвести до ще більших штрафів.

“Вони ведуть важку боротьбу у передвиборчих перегонах проти керівної партії, яку підтримують потужна пропагандистська машина Орбана і щедрі державні витрати”, − зазначає видання.

Хоча Орбан поступився в деяких важливих суперечках з партнерами по Євросоюзу та блоку НАТО, він не залишив жодного шансу опозиції кинути виклик його владі вдома.

Звинувачення в незаконному іноземному фінансуванні опозиційних партій були центральною темою риторики Орбана. Йдеться, зокрема, про створення нового Агентства із захисту суверенітету, яке має покладатися на інформацію від розвідувальних служб щодо збору інформації та викриття організацій, які отримують гроші з-за кордону.

Опозиційна Соціалістична партія заявила, що оскаржить висновки Аудиторської служби в суді. “Рішення демонструє чітку політичну мотивацію, воно має на меті зробити життя партій неможливим так близько до виборів”, – йдеться в заяві Соціалістичної партії.

Зазначимо, порушення норм ЄС, що регулюють демократію та верховенство права, коштували Угорщині десятки мільярдів євро призупиненого фінансування.