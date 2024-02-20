CNN: розбіжності всередині США мають серйозні глобальні наслідки, а дії республіканців відповідають цілям Росії

У політиці США щодо Росії відбувся розкол, і він може мати значно серйозніші глобальні наслідки, ніж навіть приречення України на поразку, вважають у CNN.

Відмова крила республіканців, що підтримують колишнього президента Дональда Трампа, продовжувати військову допомогу України, як і його нападки на союзників по НАТО, відповідають цілям президента РФ. Вони демонструють, що Трамп уже змінює геополітичні реалії.

Результатом цього є зростання занепокоєння щодо намірів Трампа прагнути вийти з Альянсу і таким чином демонтувати трансатлантичні домовленості після Другої світової війни.

"Готовність деяких законодавців від Республіканської партії відійти від України та вибачити Трампа за звинувачення союзників відображає зміну політичних сил у США, частково продиктовану націоналізмом колишнього президентського «Америка передусім». Але суспільні настрої також були сформовані виснажливими першими двома десятиліттями 21-го століття, які були позначені кривавими війнами за кордоном і кількома фінансовими та внутрішніми кризами", – вважають журналісти.

На їхню думку, факт того, що лише одна з правлячих партій США повністю протистоїть російському експансіонізму та підтримує гарантії безпеки НАТО, ставить під загрозу позицію опори безпеки Заходу та відкриває численні можливості для Москви.

Протидія допомозі Україні також є майже ідеальним питанням для експрезидента та його союзників на праймериз Республіканської партії. Його неприйняття поставок зброї та боєприпасів, а також критика союзників по НАТО щодо їхніх оборонних бюджетів відіграють важливу роль у його головному твердженні – ще з часів його кампанії 2016 року – про те, що інші країни використовують Сполучені Штати.

Республіканський спікер Палати представників Джонсон опирається вимогам Білого дому дозволити голосування за законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю і Тайваню, стверджуючи, що Америка не може виправити кордони іншої країни, перш ніж виправить свої власні. Це аргумент, який сильно резонує серед виборців-республіканців. Багато хто запитує, чому в Україну потрібно надсилати ще мільярди доларів, поки вони борються з високими цінами на продукти та відсотковими ставками, і дивуються, чому Америка не подбає про себе в першу чергу.

На Мюнхенській конференції, що пройшла днями, деякі республіканці виступили проти допомоги українцям. Сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс, великий шанувальник Трампа, стверджував, що поточна пропозиція США щодо допомоги Україні в розмірі 60 мільярдів доларів "не змінить принципово реальність на полі бою". За його словами, США не мають виробничих потужностей, щоб викачати достатню кількість боєприпасів для України, а також для власних потреб. Він закликав до переговорного миру з Росією, щоб припинити війну.

Венс є частиною нового покоління республіканців, які представляють більш націоналістичну та транзакційну зовнішню політику – це навряд зміниться, навіть коли Трамп перестане бути домінуючою фігурою в їхній партії. Зміни зовнішньополітичних настроїв серед виборців Республіканської партії були висвітлені в новій доповіді Чиказької ради з глобальних справ, яка виявила, що більшість республіканців вважають, що для майбутнього США найкраще було б не втручатися, а не брати активну участь у – світові справи. Протрампівські республіканці ще більш негативно ставилися до глобальної ролі США.

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Що відбувається з допомогою Україні і до чого тут Трамп