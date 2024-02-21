США ветували алжирський проєкт резолюції Радбезу ООН про війну в Газі

У документі є вимога припинити вогонь, проте відсутня прив'язка перемир'я до звільнення ізраїльських заручників.

Сполучені Штати скористалися правом вето у Раді Безпеки ООН, заблокувавши прийняття проєкту резолюції за авторством Алжиру щодо припинення вогню у Секторі Гази. 13 інших членів Ради підтримали документ, Велика Британія утрималася.

За повідомленням Reuters, посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд пояснила відмову підтримати проєкт тим, що у ньому вимога звільнення ізраїльських заручників, яких утримує ХАМАС, жодним чином не пов'язана з режимом припинення вогню. Алжир закликав сторони утриматися від використання зброї без будь-яких попередніх умов.

США вважають, що резолюція могла б зашкодити перемовинам, які вони ведуть спільно з Єгиптом, Ізраїлем та Катаром щодо долі заручників. "Ухвалення цього проєкту не стало б запорукою довготривалого миру, а лише б продовжило конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС", - прокоментувала ситуацію голова американської делегації.