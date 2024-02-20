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​Візит Макрона до України очікується в середині березня, - джерела

Серед іншого, обговорюватимуться питання відновлення інфраструктури на Чернігівщині.

​Візит Макрона до України очікується в середині березня, - джерела
Володимир Зеленський та Еммануель Макрон (архівне фото)
Фото: ОПУ

Президент Франції Емманюель Макрон може відвідати Україну в середині березня.

Про це повідомили джерела LB.ua в дипкорпусі.

"Можна говорити про підготовку візиту в березні. Інший момент – точніше про угоду між Францією та Україною про надання мандату Agence française de développement (AFD) на активність в Україні та підтримку проєктів на місцевому рівні. В тому числі - конкретно в Чернігівській області", - сказав співрозмовник.

Нагадаємо, що Макрон скасував візит в Україну 13 і 14 лютого з міркувань безпеки. При цьому він наголосив, що не відмовився від намірів приїхати до Києва.

16 лютого президенти України та Франції  підписали двосторонню угоду про безпекову співпрацю в межах рамкової декларації "Групи семи".

Улютому-березні 2022 року під час активних бойових дій на Чернігівщині було зруйновано 27 мостів і шляхопроводів. Після деокупації області дорожники відновили проїзд на 20 локаціях. Тоді Франція виділила 1,1 мільйона євро на відновлення Київщини та Чернігівщини. Також країна передала Чернігівщині  шість мостів, будматеріали та іншу гуманітарну допомогу.

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