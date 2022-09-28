Франція передасть Чернігівщині шість мостів, будматеріали та іншу гуманітарну допомогу

Чернігівщина отримає від Франції черговий масштабний вантаж для відбудови області.

Про це йдеться у повідомленні керівника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

Найближчим часом в область надійдуть шість мостів, будівельні матеріали та інша гуманітарна допомога.

Чаус висловив вдячність за підтримку французькій делегації, яка нині відвідала Чернігівщину.

"Сьогодні мав нагоду подякувати народу Франції в особі голови Національних Зборів пані Яель Брон-Піве та представників делегації Посольства Французької Республіки в Україні на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом Французької Республіки в Україні паном Етьєном де Понсеном. Дякую за увагу до області голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку", - зазначив керівник ОВА.

Фото: Telegram/В'ячеслав Чаус

Фото: Telegram/В'ячеслав Чаус

Чаус висловив сподівання, що співпраця з французькими партнерами в розбудові області "надалі переросте у потужні партнерські проєкти".

Нагадаємо, раніше міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зустрілася з послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі. Під час зустрічі обговорили участь Японії в гуманітарному реагуванні в Україні, зокрема, допомогу з постачанням планшетів та ноутбуків для українських школярів.

Українські прикордонні підрозділи отримали 500 бронежилетів та кевларових шоломів від посольства України в Румунії.