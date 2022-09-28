Україна веде переговори з РФ про обмін полонених за формулою "всіх на всіх", - Буданов

Координаційний штаб також працює над створенням карток військовополонених – особистих сторінок, на яких родичам буде легше відстежувати всі зміни статусу бранців.

Україна продовжує працювати над обмінами полонених. Із Росією ведуть перемовини щодо обміну "всіх на всіх".

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов під час зустрічі з представниками родин захисників України у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Буданов зауважив, що обмін 21 вересня відкрив нові можливості для проведення наступних обмінів полоненими. Під час зустрічі йшлося про прикордонників, морських піхотинців, військових моряків, нацгвардійців, розвідників, військових – як рядових, так і офіцерів, строковиків, котрих захопили в полон російські окупанти.

Також учасники зустрічі говорили про звільнення тих, кого згідно з Женевськими конвенціями у світі вважають некомбатантами. Це українські медики та, наприклад, музиканти оркестру морської піхоти.

Як зазначили в пресслужбі Координаційного штабу, триває робота над створенням карток військовополонених. Це особисті сторінки, на яких родичам буде легше відстежувати всі зміни статусу військовополоненого.

Нагадаємо, 21 вересня Україна провела черговий обмін полоненими, в результаті якого деякі захисники Азовсталі повернулися додому. Було звільнено 215 українських військових.

За інформацією патронатної служби Азову, ще майже 800 азовців перебуває у російському полоні, серед них - понад 40 жінок, є і вагітні.