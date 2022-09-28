Україна веде переговори з РФ про обмін полонених за формулою "всіх на всіх", - Буданов

Україна продовжує працювати над обмінами полонених. Із Росією ведуть перемовини щодо обміну "всіх на всіх".
Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов під час зустрічі з представниками родин захисників України у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Буданов зауважив, що обмін 21 вересня відкрив нові можливості для проведення наступних обмінів полоненими. Під час зустрічі йшлося про прикордонників, морських піхотинців, військових моряків, нацгвардійців, розвідників, військових – як рядових, так і офіцерів, строковиків, котрих захопили в полон російські окупанти.
Також учасники зустрічі говорили про звільнення тих, кого згідно з Женевськими конвенціями у світі вважають некомбатантами. Це українські медики та, наприклад, музиканти оркестру морської піхоти.
Як зазначили в пресслужбі Координаційного штабу, триває робота над створенням карток військовополонених. Це особисті сторінки, на яких родичам буде легше відстежувати всі зміни статусу військовополоненого.
Нагадаємо, 21 вересня Україна провела черговий обмін полоненими, в результаті якого деякі захисники Азовсталі повернулися додому. Було звільнено 215 українських військових.
За інформацією патронатної служби Азову, ще майже 800 азовців перебуває у російському полоні, серед них - понад 40 жінок, є і вагітні.