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В ОК "Південь" розповіли, як розпізнати іранські дрони-камікадзе

Вони мають характерний та гучний звук.

В ОК "Південь" розповіли, як розпізнати іранські дрони-камікадзе
Фото: Скріншот з відео

Іранські дрони-камікадзе, які використовує Росія у війні проти України, мають характерний та гучний звук. Їх зазвичай використовують для ударів по об’єктах інфраструктури, а не по скупченню людей.

Про це розповіла керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, передає "РБК-Україна".

"Їхньою характерною ознакою є політ на низькій висоті, саме тому їх складно виявити силам протиповітряної оборони. Але вони досить гучні, їх можна почути навіть вночі. Це нагадує звук мотора мопеда чи бензопили", – пояснила Гуменюк.

Вона попередила, якщо люди чують характерний звук, необхідно перейти в укриття та уникати місць, куди можуть бути спрямовані ці дрони.

Усього в зоні відповідальності ОК "Південь" з 10 вересня було зафіксовано використання росіянами 30 таких дронів.

"Ми підрахували, що 22 дрони було збито силами протиповітряної оборони, тільки 10 влучили, але не всі ці влучання були результативними", – підсумувала Гуменюк.

Нагадаємо, російські окупанти змінили тактику на Півдні України. Використовуючи іранські дрони-камікадзе "Шахід-136", ворог намагається економити крилаті ракети.

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