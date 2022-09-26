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Всі дрони-камікадзе, якими атакували Одещину, знищено, - ОК “Південь”

Українські захисники навчились протидіяти іранським дронам-камікадзе.

Всі дрони-камікадзе, якими атакували Одещину, знищено, - ОК “Південь”
Фото: Пресслужба ОК "Південь"

Російські окупанти спробували знову атакувати Одеську область дронами-камікадзе.

Про це повідомила пресслужба ОК "Південь".

“Всі 3 дрони-агресори знищені силами протиповітряної оборони”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни активно кілька днів поспіль застосовують дрони-камікадзе виробництва Ірану “Шахід-136”. Таким чином окупанти намагаються економити крилаті ракети.

Зокрема, вночі 25 вересня російська армія знову атакувала Одесу безпілотниками-камікадзе. Є влучання в будівлю в центрі міста. Атака відбулася з використанням іранських "Шахід-136". Один апарат збили над морем. 

Протягом пʼятниці, 23 вересня, Росія двічі атакувала Одесу безпілотниками, закупленими в Ірану. Було влучання в портовій зоні, решту іранських БпЛА збила ППО. Від влучання загинула мирна людина. 

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