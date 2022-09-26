Сьогодні президент України провів чергове засідання Ставки. Головна увага – оперативній ситуації на передовій. Заслухали Головнокомандувача, командувачів, керівника розвідки, міністра оборони. Обговорили застосування окупантами нових озброєнь, зокрема іранських безпілотників.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“У постійному робочому режимі працюємо над забезпеченням наших воїнів зброєю та боєприпасами. Всі активні дії українських військових мають бути синхронізовані із застосуванням високоточної зброї. Це один з базових пріоритетів. Особливо гостра ситуація – на Донеччині. Робимо все, щоб стримати ворожу активність. Саме там зараз наша ціль номер один, оскільки і для окупантів Донбас – все ще ціль номер один”, - розповів президент.

Він додав, що попри очевидну безглуздість війни для Росії та втрату окупантами ініціативи командування російських військових все одно жене їх на загибель. Постійні спроби російського наступу на Донеччині напевно увійдуть в історію воєн як одне з найбільш цинічних убивств своїх же солдатів. Коли бачимо це, коли бачимо ці наступи, ще раз переконуємося, що російська мобілізація – це відверте намагання дати командирам на місцях постійний потік гарматного мʼяса. Іншого сенсу в російській мобілізації просто немає.

“Вони відчули, що програють, і намагаються просто відтягнути цей момент, забезпечити хоч якусь активність на фронті, поставити хоч когось зі зброєю в руках замість загиблих. На жаль, російське суспільство поки не усвідомлює всієї жорстокості російської ж влади щодо свого ж народу. Але маємо зробити все, щоб кожен громадянин Росії визнав, що його ж держава позбавляє його найголовнішого – права на життя”, - наголосив Зеленський.

Сьогодні президент України говорив з Марком Рютте, премʼєр-міністром Нідерландів. Сторони обговорили злочинну мобілізацію, яку Росія проводить, зокрема, на окупованій території, намагаючись кинути на смерть під російським прапором і наших громадян. Також говорили про псевдореферендуми – реакція світу на них і на будь-які подальші кроки окупантів буде жорсткою. Вони скоординували кроки в міжнародних організаціях, обговорили оборонну взаємодію.

“Провів нараду з головою нашого уряду Денисом Шмигалем. Підбили підсумки нашої міжнародної активності у вересні, результати контактів з партнерами. Хоч би як було складно, держава виконує всі свої соціальні зобов’язання. Працюємо в межах Fast Recovery, повертаючи нормальне життя на звільнену від окупантів територію. Ми робимо необхідні кроки, готуючись до зимового періоду”, - запевнив президент України.

Володимир Зеленський взяв участь у запуску спеціального інвестфонду для підтримки наших українських підприємців і експортоорієнтованих компаній. До фонду вже залучено 125 мільйонів доларів, і сума буде подвоєна. У цей фонд, Horizon Capital Growth, інвестували найбільш респектабельні західні фонди, банки та інституції.

“В Офісі сьогодні відбувся важливий політико-дипломатичний захід. Послам тридцяти держав – наших партнерів був представлений проект щодо заснування спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти нашої держави. Складність притягнення Росії за цей злочин полягає в тому, що наявних міжнародно-правових інструментів недостатньо. Потрібен саме спеціальний міжнародний трибунал. І ми дуже детально й дуже прискіпливо опрацьовуємо цей проект. Не сумніваюся, трибунал буде. Буде відповідальність для всіх, хто розвʼязав цю злочинну війну проти України та свободи у Європі”, - пообіцяв голова держави.

Володимир Зеленський також подякував всім, хто захищає нашу державу, особливо відзначив воїнів, які боронять Україну на Донеччині. Бійців 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр” і 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади – за героїчну оборону на Бахмутському напрямку. А також хочу відзначив воїнів 80-ї десантно-штурмової бригади за рішучі та грамотні дії при звільненні нашої території.

Президент нагадав, що загалом 2135 бійців цих трьох бригад уже відзначені державними нагородами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до жителів Росії із закликом не підкорятися злочинній мобілізації.