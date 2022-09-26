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Єврокомісія: РФ повністю дискредитована як член Радбезу ООН

Членство Росії у Радбезі ООН треба призупиняти.

Єврокомісія: РФ повністю дискредитована як член Радбезу ООН
Cпеціальне засідання радбезу ООН за Арріа-формулою з питань злочинів РФ проти культурної спадщини України, 15 липня 2022.
Фото: МКІП

Як вважають у Єврокомісії, починаючи з моменту анексії Криму та війни на сході України у 2014 році Росія показує, що не є відповідальним членом міжнародної спільноти.

Про це повідомляє DW.

"Після нещодавніх загроз застосувати ядерну зброю Росія повністю дискредитувала себе як постійний член Ради безпеки ООН. Адже на постійних членах цієї ради лежить обов'язок і відповідальність задавати напрям, в якому рухається світ, визначатиме, пануватиме в ньому мир чи війна та зневажання Статуту ООН", - заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Пітер Стано.

Відповідно, закликавши призупинити членство Росії у Раді Безпеки ООН, глава Ради ЄС Шарль Мішель виступив від імені всіх країн Євросоюзу.

Пітер Стано відмовився коментувати можливі подальші кроки у зв'язку з цією пропозицією Шарля Мішеля.

Нагадаємо, Україна надіслала запит на термінове скликання Ради безпеки ООН щодо фіктивних референдумів Росії на окупованих територіях України. 

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