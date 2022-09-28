Найближчими днями командири "Азова" зустрінуться з рідними, – ОП

Командири захисників "Азовсталі", яких 21 вересня звільнили з російського полону, найближчими днями зможуть зустрітися із сім’ями.

Про це повідомили в Офісі президента.

"Там є всі умови для них (командирів, – ред.). Найближчими днями вони зустрінуться зі своїми сім’ями. Це важливо і для них, і для рідних. Звичайно, зустріч буде не в Україні. Це дуже важливо, і ми пішли на цей крок", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 вересня з російського полону повернулися 215 українських військових. 188 з них – захисники "Азовсталі", серед яких 108 азовців, а також нацгвардійці, морпіхи, прикордонники, поліцейські, тероборонівці та співробітники СБУ.

Наразі у російському полоні перебуває майже 800 азовців. Серед них більш ніж 40 жінок, є і вагітні.