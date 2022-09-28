За минулу добу на Харківщині поліція доставила у відділки 30 осіб за підозрою у причетності до ДРГ та пропаганди, – МВС

В Харківській області впродовж доби поліцейські доставили у відділки для перевірки 30 осіб за підозрою у причетності до ДРГ та проведенні пропагандистської діяльності.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Загалом за минулу добу на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями здійснили перевірку 1000 транспортних засобів.

Поліція відреагувала на 1766 повідомлень від громадян про правопорушення та події на Харківщині.

Працівниками вибухотехнічної служби поліції з початком деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 900,8 га. Вилучено 16 598 вибухонебезпечних предметів, знищено – 658.

Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 623 воєнних злочини, з яких найбільше – за ст. 438 КК України – 560, за ст. 111-1 КК України – 55 та інші.

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів Харківщини поранено п’ятеро людей, у важкому стані 16-річна дівчина.

Через обстріли росіян триває часткова евакуація з деяких деокупованих населених пунктів Харківщини. Жителів везуть автобусами у безпечніші райони області.