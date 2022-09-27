Через обстріли росіян триває часткова евакуація з деяких деокупованих населених пунктів Харківщини

У Харківській області з деяких деокупованих населених пунктів почали часткову евакуацію жителів.

Про це йдеться у повідомленні керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Людей відвозять автобусами в безпечніші місця.

"Наразі на деокупованих територіях залишили свої домівки 8933 особи, в тому числі 859 дітей та 91 особа з інвалідністю. Найбільше людей евакуюється з Куп’янського району, який зараз найінтенсивніше обстрілюється ворогом. На сьогодні з громад цього району виїхали більше 6000 людей. Усім евакуйованим пропонується тимчасове житло та надається необхідна гуманітарна допомога", – розповів Синєгубов.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили 454 населених пункти на Харківщині, серед останніх – Купʼянськ-Вузловий (одна з найбільших залізничних розв’язок Харківської області).

Протягом минулої доби російські війська масовано обстрілювали населені пункти Чугуївського, Куп’янського, Харківського, Ізюмського та Лозівського районів області. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, гаражі та крамниці.