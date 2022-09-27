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Унаслідок збройної агресії РФ загинули 5996 українців, 8848 отримали поранення, – ООН

Реальна кількість жертв значно більша.

Унаслідок збройної агресії РФ загинули 5996 українців, 8848 отримали поранення, – ООН
Фото: Сергій Гайдай

Станом на 25 вересня через російську збройну агресію загинуло 5996 цивільних українців, ще 8848 отримали поранення.

Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Фахівці ООН зазначають, що найбільше жертв з початку війни зареєстровано у Донецькій та Луганській областях – 3591 убитий та 4791 поранений. З них 378 було вбито і 1347 поранено на непідконтрольній Україні території.

Більшість серед цивільного населення стали жертвами внаслідок застосування зброї вибухової дії з широким радіусом поразки, зокрема обстрілів із важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, реактивних снарядів та ударів із повітря.

 

Аналітики наголошують, що реальна кількість жертв значно вища, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження.

Нагадаємо, за сім місяців війни росіяни вбили 882 людини у Донецькій області, ще 2225 мирних жителів були поранені.

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