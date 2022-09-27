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В Івано-Франківську засудили бойовиків "ДНР" і "ЛНР", які воювали на боці РФ, – Офіс генпрокурора

Вони потрапили у полон у квітні 2022 року.

В Івано-Франківську засудили бойовиків "ДНР" і "ЛНР", які воювали на боці РФ, – Офіс генпрокурора
Фото: 5.ua

За публічного обвинувачення прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури учасників незаконних збройних формувань "ЛНР" та "ДНР" засуджено до 14 та 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Громадянин РФ та житель Луганщини воювали проти України у складі окупаційних військ держави-агресора", – йдеться у повідомленні.

У суді прокурори довели, що громадянин РФ у 2011 році приїхав у Луганську область, а під час повномасштабного російського вторгнення в Україну вступив до лав терористичної організації і брав участь у діяльності НЗФ. У лавах незаокнних формувань на захопленій території Донецької області він проходив військову службу як снайпер-радіотелефоніст.

Також доведено, що житель Луганщини перейшов на бік ворога з початку збройного конфлікту. Вступивши до терористичної організації "ЛНР," він проходив так звану військову службу у підрозділах НФЗ як "стрілець" та виконував обов’язки "солдата" в різних видах бою та формах його забезпечення.

Крім того, обидва засуджені забезпечували безпеку контрольних пропускних пунктів на захоплених РФ територіях, а також перевіряли документи місцевих мешканців для виявлення українських захисників.

У квітні 2022 року військовослужбовці ЗСУ взяли обох учасників незаконних збройних формувань РФ у полон.

Громадянина РФ визнано винним в участі у діяльності терористичної організації та незаконних збройних формувань (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України), а громадянина України – у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, а також в участі у діяльності терористичної організації та незаконних збройних формувань (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України).

Нагадаємо, перед судом постануть п’ять луганчан, які воювали на боці агресора. Їх було затримано на початку вересня на Луганщині.

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