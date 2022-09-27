​Жоден ворожий дрон-камікадзе не долетів до Миколаєва, – Кім

Також минулої доби над Миколаївщиною був збитий безпілотник "Орлан-10".

Наразі командування "Південь" "опрацьовує шляхи ефективної боротьби" з дронами окупантів виробництва Ірану.

Про це на брифінгу повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає кореспондент LB.

"Вже є певна кількість збитих таких дронів-камікадзе. Жоден з них не долетів до об’єктів міста. Окрім дронів, в районі був збитий «Орлан-10» за останню добу. Як каже командування «Південь», наразі опрацьовуються шляхи ефективної боротьби з такими дронами", – заявив він.

Кім нагадав, що цієї ночі ворог завдав ударів по центру міста.

"Цієї ночі, приблизно о першій та о четвертій годині, було обстріляно наше місто. Це ракета типу «Смерч», та з РСЗВ «Торнадо-С». Це не високоточна зброя… Також були чотири ракети типу С-300 по промзоні та дві ракети – в суміжний до Миколаєва населений пункт, де пошкоджені зупинка автотранспорту та декілька цивільних будівель. Загалом – без жертв", – сказав Кім.

За його словами, також цієї ночі були обстріляні з артилерії місто Очаків та громади по лінії фронту Баштанського та Миколаївського району на південь від міста. Жертв немає, однак пошкоджено водогін, де вже ведуться ремонтні роботи.

Нагадаємо, сьогодні вранці ППО знищила три іранські БПЛА, які мали атакувати Миколаївську область. Окупанти знову намагалися використати "Шахід".