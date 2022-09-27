Синєгубов підтвердив взяття під контроль Купʼянська-Вузлового

Тепер у Харківській області залишилося менше 6% окупованої території.

Сили оборони України звільнили Купʼянськ-Вузловий – одну з найбільших залізничних розв’язок Харківської області. Цю інформацію в ефірі телемарафону повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Для росіян це була стратегічна важлива точка – через це смт, розташоване поблизу Луганської області, вони постачали озброєння.

"У них було декілька принципово важливих напрямків – Ізюмська висота так звана, умовно кажучи, шлях, через який вони відправляли техніку на територію Луганської і Донецької областей, посилювали там військову присутність. І, звичайно, Купʼянськ-Вузловий – одна з найбільших логістичних розвʼязок на території Харківської області, і з перших годин повномасштабної війни вона була окупована, ворог досить сильно її обороняв. Дійсно, наші збройні сили її відбили", – зазначив він.

Кожен метр української землі звільняється важкими зусиллями, оскільки ворог стягує резерви. Станом на зараз тимчасово захопленими залишаються менше 6% Харківської області.

Голова ОВА наголосив, що зараз повертатися до звільнених населених пунктів небезпечно – спершу треба провести розмінування. Також необхідно відновити поруйновану росіянами інфраструктуру. Є випадки, коли цивільні підривалися просто в себе у дворах.

Синєгубов додав, що росіяни під час окупації депортували з Харківської області населення, зокрема дітей. З Липців, наприклад, вивезли 80% села. Схожа ситуація і в Вовчанську.

"Це був умовний шантаж нашого населення, коли вони під приводом «на оздоровлення», під приводом створити безпечні умови для проживання дітей, вивозили їх. А після того змушували людей співпрацювати з ними. Тим самим вони брали в заручники цих дітей, змушували на співпрацю, змушували підписувати певні документи", – заявив він.

Синєгубов додав, що правоохоронці будуть вивчати, хто співпрацював із ворогом з власної волі, а хто – з примусу, зокрема через викрадених близьких.

Влада працює над ідентифікацією всіх викрадених українців. Мінреінтеграції вже має успішні випадки знаходження депортованих, серед них і неповнолітніх.