Серед них – два майори росармії.

Військовослужбовці Національної гвардії України під час контрнаступу на Ізюмському напрямку взяли в полон 15 військових РФ.

Відео бою і захоплення рашистів оприлюднили на фейсбук-сторінці НГУ.

Серед полонених виявилися два майори росармії.

"Нацгвардійці спільно з підрозділами Збройних сил України продовжують звільняти населені пункти Харківщини від російських окупантів. Військовослужбовці Нацгвардії беруть участь у відсічі збройної агресії на всіх рубежах і напрямках, де ведуться бойові дії по захисту України від ворога", – йдеться в повідомленні військових.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники взяли в полон російського артилериста, який з березня обстрілював Харківщину.

Перед наступом артилеристи Збройних сил України запускають снаряди з листівками з інструкціями для російських окупантів, як їм здатися в полон.