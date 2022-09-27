Військовослужбовці Національної гвардії України під час контрнаступу на Ізюмському напрямку взяли в полон 15 військових РФ.
Відео бою і захоплення рашистів оприлюднили на фейсбук-сторінці НГУ.
Серед полонених виявилися два майори росармії.
"Нацгвардійці спільно з підрозділами Збройних сил України продовжують звільняти населені пункти Харківщини від російських окупантів. Військовослужбовці Нацгвардії беруть участь у відсічі збройної агресії на всіх рубежах і напрямках, де ведуться бойові дії по захисту України від ворога", – йдеться в повідомленні військових.
Нагадаємо, нещодавно прикордонники взяли в полон російського артилериста, який з березня обстрілював Харківщину.
Перед наступом артилеристи Збройних сил України запускають снаряди з листівками з інструкціями для російських окупантів, як їм здатися в полон.